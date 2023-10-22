الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

"الذكرى الأكثر سرية للرجال" و"يوم شغل" ضمن فعاليات الأسبوع الثاني لمهرجان دي كاف

مهرجان وسط البلد
مهرجان وسط البلد

يقدم مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) في نسخته الـ 11، الأسبوع المقبل العرض المسرحي الأول في المنطقة العربية لعرض "يوم شغل" من المملكة المتحدة في أيام الخميس والجمعة 26 و27 أكتوبر الجاري، والعرض المسرحي "الذكرى الأكثر سرية للرجال" من بوركينا فاسو يوم الأحد ٢٩ أكتوبر الجاري.

"يوم شغل" تجربة فريدة للجمهور

يقدم العرض المسرحي "يوم شغل" تجربة فريدة للجمهور، حيث يتم تقديمه بدون ممثلين، تدور أحداث العرض في زمن يوم عمل، عندما يبدأ موظف ما بأداء مهامه، ثم يتوقف عن العمل لسبب غير مفهوم. تبعات هذا الفعل تنكشف لنا خلال أحداث العرض الذي يؤديه كاملًا جمهور المسرح، العرض من إنتاج شركة (سابجكت)، مدير الإنتاج التقني هاري هاليداي، مصمم الإضاءة داني فافريكا، الموسيقى وتصميم الصوت لتوم فوسكت بارنز.

ويقرأ لنا صانعا المسرح البوركينيين المرموقين أرستيد تارناجدا وأوديل سانكارا العمل الروائي "الذكرى الأكثر سرية للرجال" للكاتب السنغالي محمد مبوجار سار، حيث يروي العرض قصة عن كاتب سنغالي شاب يأتي لباريس بحثـًا عن اختفاء غامض لكاتب آخر قبل ثمانين عامـًا، تدور أحداث الرواية على مدار قرن تقريبـًا وثلاث قارات ما بين السنغال لفرنسا والأرجنتين، يستكشف العرض الانفصال والازدواجية التقليدية بين أفريقيا والغرب، مع وجود الكثير من التعقيدات والحيوية والفكاهة ذات الحس المُر. المسرحية من إنتاج شركة أكلاماسيون للمسرح، موسيقى أنطوان برتيوم، إضاءة دانيل زونجرانا، آداء أرستيد تارناجدا وأوديل سانكارا، والعرض من إخراج أرستيد تارناجدا.

وضمن فعاليات "الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة" يستقبل مسرح السامر بالهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية عرض "إذا هوى" من لبنان، حيث انضم مؤخرًا ضمن المسارح التي تم افتتاحها بالقاهرة عقب تجديدها في يوليو الماضي، كما يستضيف بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية عروض من فلسطين، المغرب، فرنسا، ضمن برنامج عروض "شاعرات"، كما يستضيف إطلاق مشروع "المسرح المترجم - المسرح الأوروبي المعاصر بالعربية"، والذي تطلقه شركة المشرق للإنتاج الفني ضمن فعاليات المهرجان لترجمة نصوص مسرحية أوروبية للغة العربية.

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