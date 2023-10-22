الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط يتفقدون عددا من مشروعات التطوير بالسويس

افتتاح مشروعات بمحافظة
افتتاح مشروعات بمحافظة السويس

افتتح وزراء التنمية المحلية هشام آمنة، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد، ومحافظ السويس عبدالمجيد صقر أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة صرف صحي الحرفيين.

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افتتاح محطة صرف صحي 

وقال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة عبدالحميد عصمت - في تصريح خلال الافتتاح، اليوم الأحد- "إن المحطة تخدم مساحة 1227 فدانا و46 ألف نسمة، ويبلغ قطر خطوط السحب الداخلي بالمحطة 100 مم، وخط طرد بقطر 800 مم وبطول 860 مترا، وتصرف على غرفة التجميع بمحطة برك الأكسدة القديمة، ومنها على المجمع الرئيسي 200 مم"، موضحا أن المحطة صممت بطاقة 60 ألف متر مكعب/يوم، وتخدم أهالي ضواحي ومدن حي فيصل، وجاء تطويرها ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة وإطالة عمرها الافتراضي والحفاظ عليها.

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تطوير ترعة السويس 

كما تفقد الوزراء والمحافظ مرحلتي تطوير القطاع الأول والثاني بترعة السويس، والتي تمثل أول وأخر نقطة من القطاع الجنوبي بالترعة بتكلفة 77 مليون جنيه من إجمالي تكلفة المشروع المقدرة بنحو 250 مليون جنيه.

وتستهدف عملية التطوير، التي تجري على خمس مراحل، تدبيش الترعة وتأمين مداخل مآخذ المياه لمحطات مياه الشرب، وإبراز الشكل الجمالي للمنطقة، وكذلك الاستخدام الترفيهي لأبناء المحافظة من خلال تنفيذ كورنيش وممشي على الترعة.

ومن جهته، أوضح رئيس حي الجناين أحمد شاكر أن المرحلة الثانية تشمل تطوير سبعة كيلومترات من إجمالي طول الترعة الممتد لنحو 40 كم داخل الحدود الإدارية للمحافظة، وذلك في إطار عملية تأهيل وتبطين ترعة السويس.

تفقد مدن الاسكان الاجتماعي

وعقب ذلك، تفقد الوزراء مدن (24 أكتوبر والشباب والمميز) ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير العمران القائم، وتضم المدن الثلاث 125 عمارة سكنية تحتوى على 2500 وحدة سكنية بإجمالي مساحة 163 ألف متر مربع، كما تفقدوا المحال التجارية البديلة التي يجرى إنشاؤها بشكل حضاري يتناسب مع أعمال التطوير.. وكذا، تم تفقد مدينة التوفيقية بحي عتاقة، والتي تضم 200 عمارة سكنية بإجمالي 4 آلاف وحدة سكنية، حيث شملت أعمال التطوير تنفيذ ملاعب ومسطحات خضراء.

وفي هذا الصدد، قال محافظ السويس "إن المحافظة قطعت شوطا كبيرا في مشروع تطوير العمران القائم، والذي يضم 35 مدينة سكنية، يقطنها 240 ألف نسمة يمثلون 30% من سكان السويس، و2400 عمارة سكنية تضم 48 ألف وحدة سكنية".

وأضاف أن أعمال التطوير بالمرحلة الأولى 17 مدينة سكنية بتكلفة مليار جنيه، بإجمالي 800 عمارة، تضم 16 ألف وحدة سكنية، وهي قيد الانتهاء، كما شمل التطوير بالمدن رفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وأعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف بالعمارات السكنية والإنارة العامة، وصيانة مداخل العمارات السكنية والواجهات مع أعمال الدهانات، فضلا عن أعمال الرصف، وصيانة خطوط التليفونات والمياه والغاز الطبيعي، وكذلك خطوط الكهرباء المغذية للوحدات السكنية، وإنشاء مساحات خضراء وملاعب متعددة الأغراض.

وأوضح أن المرحلة الثانية تضم 18 مدينة بتكلفة 1.25 مليار جنيه، وتضم 1600 عمارة بإجمالي 32 ألف وحدة سكنية، منوها بأن المحافظة بدأت في أعمال التطوير بمنطقة الإيمان كأولى مناطق المرحلة الثانية التي تشهد أعمال تطوير مماثلة لما جرى بالمرحلة الأولى.

تفقد المنطقة الترفيهية 

وبعد ذلك، توجه الوزراء ومحافظ السويس إلى المنطقة الترفيهية بالمحافظة، والتي تضم "سي فيو" وكورنيش السويس وممشي أهل السويس وممشي النخيل، والشاطئ العام لمحافظة السويس، ومنطقة انتظار السيارات، والتي يجرى تنفيذها بتكلفة 200 مليون جنيه.

وقال محافظ السويس "إن محافظة السويس التي كان يبحث أهلها عن مناطق ترفيهية ويسافرون للعاصمة لقضاء العطلة، أصبحت الآن تستقطب الأسر من المحافظات المجاورة، سواء في أجازات الأعياد أو عطلات الأسبوع، بعد زيادة المساحات الخضراء وأعمال التطوير بالكورنيش وإنشاء مناطق مخصصة للترفيه عن الأطفال ومِؤمنة من أي سيارات أو مركبات".

وزير التنمية المحلية وزيرة التخطيط محافظة السويس محطة صرف ترعة السويس

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