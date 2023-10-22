وزير التنمية المحلية يصل السويس لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلي مقر محافظة السويس في مستهل زيارة يقوم خلالها بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، الجاري تنفيذها لخدمة أبناء السويس في بعض القطاعات علي أرض المحافظة.

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلي مقر المحافظة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

متابعة فورية للمشروعات بناء على تكليفات الرئيس

ومن المقرر أن يتفقد وزير التنمية المحلية والوفد المرافق له، المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة، والوقوف على ما يواجهها من تحديات تؤثر على استكمالها.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن هناك تكليفات من القيادة السياسية بالمتابعة الفورية لكافة المشروعات في مختلف المحافظات على أرض الواقع ورصد نسب التنفيذ التي شهدتها المحافظات، والعمل على تقديم تقارير كافية عن تلك المشروعات بما تحقق من نسب إنجاز، وما لم يتحقق منها.

رئيس مجلس الوزراء يتابع معدلات التنفيذ

وأشار الوزير إلى أن هناك متابعة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأن مدبولي يعمل على رصد المشروعات المتعثرة لتقديم الحلول اللازمة لها، لضمان تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الارتقاء بالمشروعات وتقديم خدمة جيدة للمواطنين، وتحسين أحوالهم المعيشية بجانب الالتزام بتنفيذ رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

سلسلة لقاءات وجولات لوزير التنمية في المحافظات

وكان وزير التنمية المحلية قد أعلن عن سلسلة لقاءات وجولات مختلف في المحافظات خلال الفترة المقبلة، بناء على تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تستهدف تحقيق حياة كريمة لكل المواطنين على مختلف المحافظات.