الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزيرة التخطيط: 2.5 مليار جنيه استثمارات لمحافظة السويس.. وتضاعفها 10 مرات خلال 6 سنوات

زيارة وزيرة التخطيط
زيارة وزيرة التخطيط للسويس

توجهت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية في زيارة ميدانية لمحافظة السويس لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية في عدد من القطاعات، وذلك في إطار احتفال محافظة السويس باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء هشام اّمنه وزير التنمية المحلية، د.عاصم الجزار وزير الإسكان، اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس.

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تفقد مشروعات محافظة السويس 

وخلال كلمتها تقدمت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتهنئة لمدينة السويس بمناسبة العيد القومي للمدينة، مؤكدة اهتمام الدولة في السنوات التسع الأخيرة بالخطط التنموية على مستوى المحافظات وذلك لإيمانها الشديد بأن التنمية الحقيقية هي التي تحدث على أرض الواقع وعلى مستوى كل محافظة، مشيرة إلى الزيادة التي شهدتها الخطط الاستثمارية فضلًا عن الدفعات التنموية.

الخطة الاستثمارية للسويس

وتابعت السعيد أنه بالحديث عن الخطة الاستثمارية فإن الاستثمارات زادت لتصل حاليًا بالتمويل الذاتي إلى معدل 2.5 مليار بجانب الدفعات التنموية وتعزيز إضافي على مستوى السنوات وفقًا لمتطلبات المحافظات والذي يتم بالمشاركة مع وزير التنمية المحلية، مضيفه أن ليست فقط الخطة الاستثمارية التي زادت بنسبة 10 أضعاف إنما كذلك على مستوى المشروعات المركزية التي يتم التنسيق فيها مع الوزارات المختلفة كوزارات الصحة والتعليم والموارد المائية والري، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات خلال الست سنوات الماضية بالتعاون مع المحافظة.

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وأكدت السعيد حرص الدولة على توفير الموارد في ضوء الأولويات مع توفير جميع المتطلبات قدر الإمكان والخدمات التي يحتاجها المواطنون في المحافظات المختلفة في حدود الإمكانيات والموارد المتاحة، مشيرة إلى الطفرة التي تشهدها الخدمات حاليًا في محافظة السويس وأبرزها خدمات المجمع الطبي وزيادة عدد الفصول والمدارس إلى جانب مشروعات تبطين وتطوير الترع والتطوير الذي شهدته الطرق والخدمات.

تفقد المركز التكنولوجي

وشهدت جولة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفقد المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، وأرض مركز خدمات مصر، محطة صرف صحي زرب ۱و۲، بالإضافة إلى تفقد مساكن ناصر بالملاحة، وتفقد أعمال تطوير الترعة، مساكن اللوكس والغريب، مدينة 24 أكتوبر والسوق الحضاري.

كما افتتحت د.هالة السعيد خلال جولتها أعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي الحرفيين، وتفقدت سيادتها مدينتي الصفا والمروة ومدينة الأمل، ومدن التوفيقية أ، الرحاب والفردوس، فضلًا عن تفقد المنطقة الترفيهية بالمحافظة. 

وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد محافظة السويس حرب اكتوبر استثمارات الخطة الاستثمارية المركز التكنولوجي

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