قوافل "مصر الخير" فى العبور الثانى للمساعدات المصرية لأهالينا فى غزة

شهد معبر رفح البري اليوم الأحد، عبورًا ثانيًا لشاحنات المساعدات الغذائية حيث تجدد الأمل لليوم الثاني على التوالي وتم فتح المعبر لدخول المساعدات المصرية حيث تعدت أكثر من 15 شاحنة حيث تواصل مؤسسات المجتمع المدني المصري العمل ليل نهار من أجل إيصال المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

وتم اليوم عبور سيارتين ضمن قوافل المساعدات لمؤسسة "مصر الخير" ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحمل مساعدات تشمل المستلزمات الطبية والأدوية التي تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني بشأنها لسد العجز في الاحتياجات الإغاثية.

التجهيزات الطبية

وقالت د. عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير": إن تجهيز مساعدات مؤسسة "مصر الخير" يتم وفق تنسيق مع الجانب الفلسطيني بالهلال الأحمر لسد أي عجز في المستشفيات حيث قمنا بتجهيز سيارتين كاملتين محملتين بالتجهيزات الطبية بما يسهم في تخفيف حدة الحصار عن إخواننا في غزة.

وأشارت إلى أن المؤسسة حريصة على دعم الجهود الإنسانية وإنقاذ حياة المرضي والمصابين حيث تغلب المساعدات الطبية على قوافل "مصر الخير"، مشيرة إلى أن اللجنة الطبية بالمؤسسة تعمل ليل نهار لتوفير كل الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الجراحية وفقًا لاحتياجات الأطباء هناك للتدخلات الحرجة والحرائق وآثار الحروب، موضحة أن القوافل تتوالى ويجري التجهيز حاليًا لقافلة أخرى ستخرج خلال ساعات متجهة إلى رفح تحمل العديد من المساعدات الطبية لخدمة أهالي غزة.

الكيانات الأهلية والتنموية

من جانبه قال محمد راجح، مدير مكتب مؤسسة "مصر الخير" في شمال سيناء: إنه بمجرد بدء العبور الثاني بالشاحنات سادت حالة من السعادة في أرجاء المعبر لإحساس المتواجدين هناك أنهم سيخففون الآلام عن إخواننا في غزة، مشيرًا إلى أن القوافل التي عبرت اليوم تشمل مياه الشرب نتيجة لنقصها هناك وقدمتها عدد من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في القوافل، مؤكدًا أن مؤسسة "مصر الخير" مستمرة في تقديم كل المساعدات، وأن جميع الكيانات الأهلية والتنموية مرابطة أمام المعبر حتى تدخل آخر سيارة مساعدات من المتواجدة أمام المعبر.

وأكد راجح أن مؤسسة "مصر الخير" ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية لإرسال المساعدات إلى أهالي غزة من أجل تأمين وصول تلك المساعدات كافة، مع مواصلة إرسال المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع في قطاع غزة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.