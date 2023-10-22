الأحد 22 أكتوبر 2023
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وسط احتفالات المتطوعين.. لحظة دخول دفعة من قوافل المساعدات الثانية لغزة (فيديو)

جريدة الدستور

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" لحظة دخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وسط احتفالات المتطوعين.

ودخلت 3 شاحنات من الهلال الأحمر المصري محملة بالمساعدات والمستلزمات الطبية بالفعل عبر البوابة المصرية في انتظار دخولها إلى قطاع غزة من ناحية البوابة الفلسطينية من معبر رفح البري.

وأشارت "القاهرة الإخبارية" إلى أن تلك القوافل تسير عبر هذه البوابة وصولًا إلى المنطقة المحايدة بين الجانبين وهناك الكثير من الإجراءات التي تُتخذ في هذه المنطقة قبل أن يتسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني، بالإضافة إلى مؤسسات الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

غزة قطاع غزة المساعدات الإنسانية معبر رفح القاهرة الإخبارية

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