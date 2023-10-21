السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر الخير": توفير قافلة طبية أخرى لمساعدة المرضى والأطفال بقطاع غزة

قافلة مساعدات
قافلة مساعدات

قالت مؤسسة مصر الخير، إن المشاركين في حملاتها لإغاثة أهالي قطاع غزة، مرابطون في أماكنهم أمام معبر رفح حتى يتمكنوا من إنقاذ حياة الأطفال والمرضى وتقديم الإغاثة اللازمة لهم، في إطار الجهود المصرية من أجل وصول مساعدات التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى غزة. 

وأكدت المؤسسة توفير كل المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية اللازمة تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، موضحة أن القطاع الصحي بالمؤسسة قدم أكبر حجم من المساعدات الطبية.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير"، إن الشغل الشاغل للجميع الآن هو فتح معبر رفح بشكل دائم من أجل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، موضحة أن قطاع الصحة بالمؤسسة قام على الفور بتشكيل لجنة طبية متخصصة لتوفير الأدوية والمستلزمات الجراحية وفقا لاحتياجات الأطباء بقطاع غزة من تدخلات حرجة أو حروق أو غيرهما، مضيفة: “نجحنا بالفعل من تحميل كل المستلزمات الطبية والأدوية داخل الشاحنات لسرعة توفير احتياجات المستشفيات في غزة، خاصة بعد استغاثة أطباء فلسطين ببدء نفاد مستلزماتهم”.

تفاصيل قوافل مساعدات مصر إلى قطاع غزة
 

وأضافت الجوهري، أنه بالنسبة للمساعدات الإنسانية الطبية اهتمت المؤسسة بإرسال أدوية ليس لها شروط تخزين بسبب عدم معرفة موعد فتح المعبر ولضمان وصول الأدوية سليمة وصالحة للاستخدام.

" مصر الخير " تعلن استمرار بقاء الشاحنات الأنسانية في العريش حتي فتح معبر رفح

واستطردت الجوهري، أنه تمت مراعاة أن تكون المستلزمات الطبية خاصة بالإسعافات الأولية، بالإضافة لمجموعة أدوية للأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، مشيرة إلى وجود أكثر من 15 ألف علبة أدوية  في الشاحنات، فضلا عن وجود كراسي متحركة وأنابيب أكسجين وخيوط للجراحة وإسعافات للحروق والبنج.

وأوضحت الجوهري، أنه يجري التجهيز حاليا لقافلة أخرى من المساعدات الطبية لخدمة أهالي غزة، وتمت إضافة الأدوية المخصصةً لمرضى الفشل الكلوي لوجود أكثر من ألفي مريض فشل كلوي يقومون بغسيل الكلي بغزة، بالإضافة إلى أدوية للسيدات الحوامل، حيث توجد 50 ألف سيدة حامل وفقا لمصادر منظمة الصحة العالمية، كما تم توفير ألبان للأطفال.

مصر الخير التحالف الأطفال الإغاثة المساعدات

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