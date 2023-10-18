الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

" مصر الخير " تعلن استمرار بقاء الشاحنات الأنسانية في العريش حتي فتح معبر رفح

جريدة الدستور

أعلن مجلس أمناء مؤسسة " مصر الخير " برئاسة الدكتور على جمعه تأييده لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاعتصام أمام معبر رفح لحين فتحه ومرور القوافل الإغاثية لدعم الأشقاء في غزة مؤكدًا دعمه لجهود الدولة المصرية في هذا الصدد.

"مصر الخير" تشارك التحالف الوطني في الحملة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني


وكانت مؤسسة مصر الخير قد أرسلت قافلة محملة بالمساعدات ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تتواجد الآن أمام معبر رفح كما يتواجد مجموعة كبيرة من أعضاء التحالف الوطني.


وأكد مجلس أمناء المؤسسة على أننا نقف جميعًا علي قلب رجل واحد من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلي أهالينا في قطاع غزة.


وشددت المؤسسة على أنها تدعم كافة الجهود المجتمعية والتطوعية والميدانية لتنفيذ ما أعلنه الرئيس لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على آية محاولات للتهجير القسري داخل سيناء.

وأكدت المؤسسة استعداها للدفع بعناصرها المؤهلة للتطوع والتضامن لدعم قوافل المساعدات حتى فتح المعبر لدخول المساعدات مشددًا على ضرورة دعم القضية الفلسطينية بكافة أشكال التضامن وتأييد موقف القيادة السياسية المصرية، مشيرا إلى أن المؤسسة تدعم موقف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وضرورة حشد الجهود الدولية لاستمرار الاعتصام حتى دخول المساعدات لمعبر رفح.

 

وكان قد استنكر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو الممثل الشرعي للمنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمصر الهجوم البربري واللانساني على مستشفى المعمداني بغزة، والذي راح ضحيته أكثر من ألف من الشهداء والآلاف من المصابين والتى تعد جريمة من جرائم الحرب.

وناشد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، كل المنظمات الدولية بجميع دول العالم باتخاذ موقف سريع لوقف الاعتداءات الآثمة على المدنيين العزل من السلاح من أبناء غزة الحبيبة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمصابين والأطفال والشيوخ بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع داخل غزة أصبح كارثيًا.

مصر الخير على جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي معبر رفح القوافل

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