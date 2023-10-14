"مصر الخير": المصريون في لحظة تاريخية من أجل دعم الشعب الفلسطيني

قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إننا كمصريين في لحظة تاريخية من أجل دعم الشعب الفلسطيني، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لسكان قطاع غزة.

وأضاف رفاعي، خلال مداخلة بقناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن مؤسسة مصر الخير شاركت بالقوافل الخيرية، حيث تم التجهيز من الأسبوع الماضي.

وأكد رفاعي، أن القافلة رسالة قوية للشعب الفلسطيني وانعكاس حقيقي لتكاتف المجتمع المدني بكافة أركانه، حيث تم تجميع عدد من الحافلات التي تحتوي على عدد كبير من المواد الغذائية والطبية.

وأوضح، أنه يتم التنسيق مع الدولة، مشيرًا إلى أننا في جاهزية تامة لإرسال قوافل أخرى للشعب الفلسطيني.