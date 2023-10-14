السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إنجي منصور: تم التنسيق مع حياة كريمة للمشاركة في قوافل المساعدات للشعب الفلسطيني

لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج

أكدت إنجي منصور، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة لبلدنا، أنه من الشرف المشاركة في قوافل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأضافت منصور، خلال مداخلة بقناة "إكسترا نيوز" أنه تم التنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لمعرفة الاحتياجات المطلوبة، الأمر الذي ساهم في إعداد 15 حافلة محملة بكافة المواد الغذائية الأساسية.

ونأمل أن يتم فتح الأبواب لتقديم المساعدات الغذائية والطبية للشعب الفلسطيني، الذي يعاني بشكل كبير هذه الأيام، مشيرة أن المصريين استجابوا لنداء الشعب الفلسطيني وهذا ما ظهر في حملة التبرع بالدم التي انطلقت أمس.

 

إنجي منصور حياة كريمه إنجي منصور نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة بلدنا المساعدات الإنسانية غزة

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