إسبانيا: القانون الدولى لا يجيز تهجير المدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة

صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، بأن القانون الدولي لا يجيز القيام بعملية تهجير للمدنيين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف سانشيز خلال اجتماع للحزب الاشتراكي في ميريدا بجنوب غرب إسبانيا، أن هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يتسبب بقدر كبير من القلق وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، لن يعالج إلا عبر الاعتراف بدولتين، إسرائيلية وفلسطينية.

وزير الخارجية التركى: السلام بالمنطقة سيتحقق فى هذه الحالة

وسبق ووجه وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الشكر لمصر على تسهيل وصول المساعدات التركية إلى غـزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السفير سامح شكري، بشأن القضية الفلسطينية، أن السلام لن يتحقق بالمنطقة إلا بعد إبرامه بين فلسطين وإسرائيل.

وأشار إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية هذا ما سيحقق السلام في المنطقة، متابعًا: "بدون سلام مع الفلسطينيين لن يكون هناك سلام في المنطقة".

ومن جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري، وجود توافق تام بين مصر وتركيا حول سبل معالجة الأوضاع في الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن المشاورات بين مصر وعدد من الشركاء تتمحور حول جوهر الاحتلال وضرورة حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وفق مبدأ حل الدولتين.

استشهاد 28 كادرًا طبيًا وتضرر 15 مستشفى جراء قصف الاحتلال على غزة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن أن 28 كادرًا يعملون في القطاع الصحي استشهدوا، وأصيب العشرات منهم، خلال عدوان الاحتلال المتواصل على المدنيين في قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي: "إن 15 مستشفى تضررت جراء القصف، وتوقف اثنان منها عن تقديم الخدمة، كما تم إلحاق الضرر بـ28 مركبة إسعاف وتعطلت عن العمل".