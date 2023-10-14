السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

استشهاد 28 كادرًا طبيًا وتضرر 15 مستشفى جراء قصف الاحتلال على غزة

وزيرة الصحة الفلسطينية
وزيرة الصحة الفلسطينية

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، مساء السبت، عن أن 28 كادرًا يعملون في القطاع الصحي استشهدوا، وأصيب العشرات منهم، خلال عدوان الاحتلال المتواصل على المدنيين في قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي: "إن 15 مستشفى تضررت جراء القصف، وتوقف اثنان منها عن تقديم الخدمة، كما تم إلحاق الضرر بـ 28 مركبة إسعاف وتعطلت عن العمل".

وجددت الوزيرة الفلسطينية مناشدتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية بتوفير حماية عاجلة للمستشفيات ومراكز العلاج وسيارات الإسعاف والكوادر الصحية والمرضى والجرحى الذين يتعرضون يوميًا للقصف الإسرائيلي.

txt

الصحة الفلسطينية: نطالب بعدم خروج المستشفى الميدانى الأردنى من غزة بعد قصف محيطه

 

وتابعت: "إن قوات الاحتلال تهدد يوميًا مستشفيات قطاع غزة بالإخلاء، وهو تهديد واضح بحياة مئات المرضى والجرحى بينها مستشفى الدرة للأطفال، الذي تم إخلاؤه أمس بعد قصفه بقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليًا، وقبله مستشفى بيت حانون الذي توقف عن العمل أيضًا جراء القصف الإسرائيلي".

 

استشهاد وإصابة العشرات في منزل واحد

وقبل قليل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مساء اليوم السبت، منزلًا يعود لعائلة جودة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 7 شهداء وإصابة العشرات.

وذكرت الوكالة "أن طائرات الاحتلال قصفت المنزل فوق رءوس ساكنيه دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء وعشرات الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة لتلقي العلاج اللازم".

txt

الاحتلال يعلن عن مناطق عسكرية مغلقة في غلاف غزة.. ويطلب مغادرة الصحافة

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ظهر اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على سكان غزة والضفة إلى 2269 شهيدًا و9814 مصابًا.

وبينت الصحة أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 2215 شهيدًا، و8714 مصابًا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدًا، وأكثر من 1100 مصاب.

ودخلت الحرب على غزة يومها الثامن منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس  السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع واتساع رقعته.

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة استشهاد 28 كادرا طبيا قصف الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة طوفان الأقصى

الأكثر قراءة

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

السكر بـ27 والأرز بـ20 جنيهًا.. أسعار السلع الأساسية بعد التخفيض

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

تحتفل غدا بزواجها من مجدي الهواري.. من هي الاستايلست دنيا عبد المعبود؟

مظاهرة ضخمة أمام BBC لدعم الشعب الفلسطينى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 28 كادرًا طبيًا وتضرر 15 مستشفى جراء قصف الاحتلال على غزة

جيش الاحتلال: سنبدأ عملياتنا العسكرية البرية فى غزة فور سماح الوضع بذلك

"التعاون الخليجي": على المجتمع الدولي التدخل فورا لوقف الاستهداف الوحشي لأهالي غزة