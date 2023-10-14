استشهاد 28 كادرًا طبيًا وتضرر 15 مستشفى جراء قصف الاحتلال على غزة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، مساء السبت، عن أن 28 كادرًا يعملون في القطاع الصحي استشهدوا، وأصيب العشرات منهم، خلال عدوان الاحتلال المتواصل على المدنيين في قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي: "إن 15 مستشفى تضررت جراء القصف، وتوقف اثنان منها عن تقديم الخدمة، كما تم إلحاق الضرر بـ 28 مركبة إسعاف وتعطلت عن العمل".

وجددت الوزيرة الفلسطينية مناشدتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية بتوفير حماية عاجلة للمستشفيات ومراكز العلاج وسيارات الإسعاف والكوادر الصحية والمرضى والجرحى الذين يتعرضون يوميًا للقصف الإسرائيلي.

وتابعت: "إن قوات الاحتلال تهدد يوميًا مستشفيات قطاع غزة بالإخلاء، وهو تهديد واضح بحياة مئات المرضى والجرحى بينها مستشفى الدرة للأطفال، الذي تم إخلاؤه أمس بعد قصفه بقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليًا، وقبله مستشفى بيت حانون الذي توقف عن العمل أيضًا جراء القصف الإسرائيلي".

استشهاد وإصابة العشرات في منزل واحد

وقبل قليل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مساء اليوم السبت، منزلًا يعود لعائلة جودة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن ارتقاء 7 شهداء وإصابة العشرات.

وذكرت الوكالة "أن طائرات الاحتلال قصفت المنزل فوق رءوس ساكنيه دون سابق إنذار، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء وعشرات الجرحى، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في المدينة لتلقي العلاج اللازم".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت ظهر اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على سكان غزة والضفة إلى 2269 شهيدًا و9814 مصابًا.

وبينت الصحة أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 2215 شهيدًا، و8714 مصابًا، وفي الضفة الغربية 54 شهيدًا، وأكثر من 1100 مصاب.

ودخلت الحرب على غزة يومها الثامن منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس السبت الماضي، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع واتساع رقعته.