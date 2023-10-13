الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر الخير" تشارك التحالف الوطني في الحملة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني

مؤسسة مصر الخير
مؤسسة مصر الخير

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت مؤسسة مصر الخير مشاركتها في الحملة المصرية التي أطلقها التحالف الوطني لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين للتخفيف من أثار ما تعرضوا إليه خلال الأيام الماضية، وسط تأكيد وتوجيه الدولة المصرية لتقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني.

إرسال مساعدات لقطاع غزة تشمل مستلزمات طبية وأدوية وملابس وبطاطين

وأعلنت مؤسسة مصر الخير- عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي – في بيانا لها اليوم، عن المشاركة في إرسال المساعدات والإغاثات من المواد الغذائية الشاملة والمستلزمات الطبية العلاجية والأدوية والملابس الشتوية والبطاطين والألحفة من أجل دعم أهالي قطاع غزة خلال هذه الفترة ومساندتهم.

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المشاركة في حملة التبرع بالدم في 13 محافظة  


كما شاركت مؤسسة مصر الخير، اليوم، في القوافل التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتبرع بالدم في عدد 13 محافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لصالح الأشقاء في غزة.

وأكدت مؤسسة مصر الخير في بيانها، على استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإرسال المساعدات إلى أهالي غزة  من أجل تأمين  وصول تلك المساعدات كافة، مع مواصلة إرسال المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع في قطاع غزة وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

حملة مؤسسة مصر الخير للتبرع بالدم
حملة مؤسسة مصر الخير للتبرع بالدم
حملة مؤسسة مصر الخير للتبرع بالدم
حملة مؤسسة مصر الخير للتبرع بالدم
حملة مؤسسة مصر الخير للتبرع بالدم
حملة مؤسسة مصر الخير للتبرع بالدم
الأيام الماضية الحملة المصرية التحالف الوطني الدولة المصرية الملابس الشتوية

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