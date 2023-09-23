السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر الخير" تفتح باب التبرع بسهم تطوير المدارس بقيمة 500 جنيه

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

فتحت مؤسسة مصر الخير، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، باب التبرع بسهم الخير لتطوير المدارس، وتأهيل البنية التحتية للمدارس لتصبح جاهزة للعمليه التعليمية لكافة الطلاب، وذلك ضمن جملة "البداية من التعليم" التي أطلقتها المؤسسة قبل بدء العام الدراسي، خلال تجهيزهم بكل ما يحتاجونه طوال العام من أدوات ومستلزمات دراسية، وشمل ذلك إطلاق حملة "البداية من التعليم"، والتي تستهدف من خلالها المؤسسة تقديم  الدعم للطلاب.

التبرع بسهم تطوير المدارس يقدر بـ500 جنيه

وقال الدكتور وليد أحمد، مدير أول التعليم بمؤسسة مصر الخير، إن مبلغ التبرع بسهم تطوير المدارس يقدر بـ 500 جنيه لإعادة البنية التحتية للمدارس لتصبح جاهزة  للعمليه التعليمية لمدارس التعليم المجتمعي، مؤكدا أن إقبال المتبرعين على أسهم تطوير المدارس يساعهم في خلق بيئة تعليمية جيدة  للطلاب.

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"مصر الخير" تطلق "حملة البداية من التعليم" استعدادا للعام الدراسى الجديد

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بروتوكول تعاون بين "التضامن" و"مصر الخير" لتمكين أسر “حياة كريمة"

وأشار مدير أول التعليم بمؤسسة مصر الخير، إلى أن مخطط مؤسسة مصر الخير لبداية العام الدراسي والمقرر له 30 سبتمبر الجاري، يشمل إطلاق حملة "البداية من التعليم" لتجهيز طلاب الأسر الأولى بالرعاية للانتظام في الدراسة، وذلك من خلال 5 منتجات للحملة وهم: "الشنطة المدرسية، مصروفات التعليم، الزي المدرسي للتلاميذ، علم ينتفع به، تطوير المدارس".

سهم التبرع بالشنطة المدرسية يبلغ قيمته 350 جنيه

وعن تفاصيل حملة التعليم، أوضح الدكتور وليد أحمد، أن سهم التبرع بالشنطة المدرسية يبلغ قيمته 350 جنيه، والذي يستهدف الطلاب غير القادرين من طلاب التعليم الأساسي والتعليم المجتمعي، فيما يبلغ قيمة سهم "علم ينتفع به" 200 جنيه، ويستهدف دعم العملية التعليمية للطلاب غير القادرين من المنح الدراسية وابن السبيل.

ونوه مدير أول التعليم بمصر الخير، أن سهم مصروفات التعليم 400 جنيه، ويستهدف دعم العملية التعليمية لطلاب مدارس التعليم المجتمعي.

وعن التبرع بالملابس الشتوية للطلاب، أوضح الدكتور وليد أحمد، أن سهم الملابس الشتوية يبلغ 1000 جنيه مع وجود كارت الملابس الشتوية وقيمة السهم فيه 100 جنيه، وسهم جاكيت أطفال ويبلغ 500 جنيه.

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مؤسسة مصر الخير العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 المدارس التعليمية بدء العام الدراسي مستلزمات دراسية مدير أول التعليم بمؤسسة مصر الخير

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