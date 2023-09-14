"مصر الخير" تجهز جميع الطلاب غير القادرين بمستلزمات العام الدراسى

أطلقت مؤسسة مصر الخير حملة "العودة للمدارس"، والتي تستهدف من خلالها المؤسسة تقديم كل أوجه الدعم للطلاب، ويأتي ذلك في ضوء سعي المؤسسة خلال العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 لاستمرارية الإتاحة التعليمية لكل الطلاب، من خلال تجهيزهم بكل ما يحتاجونه طوال العام من أدوات ومستلزمات دراسية.

5 منتجات لحملة "العودة للمدارس" وسهم التبرع يبدأ من 200 جنيه

وقال الدكتور وليد أحمد، مدير أول التعليم بمؤسسة مصر الخير، ومدير حملة العودة للمدارس، إن مخطط المؤسسة لبداية العام الدراسي والمقرر له 30 سبتمبر الجاري، يشمل إطلاق حملة "العودة للمدارس" من أجل حث المتبرعين لدعم الطلاب المستحقين وتجهيزهم للانتظام في الدراسة، معلنًا عن وجود 5 منتجات للحملة، وهى: "الشنطة المدرسية، مصروفات التعليم، الزي المدرسي للتلاميذ، علم ينتفع به، تطوير المدارس".

ودعا مدير حملة "العودة للمدارس" إلى مشاركة كل فئات المجتمع المصري للمشاركة في الحملة، لما تقوم به من رسم ابتسامة على وجه أطفالنا، وإدخال الفرحة في قلوب أسرهم في كل محافظات الجمهورية.

وعن تفاصيل حملة التعليم، أوضح الدكتور وليد أحمد أن سهم التبرع يبدأ من 200 حتى 1000 جنيه بحسب قدرة المتبرع، فسهم التبرع بالشنطة المدرسية تبلغ قيمته 350 جنيهًا، والذي يستهدف الطلاب غير القادرين من طلاب التعليم الأساسي والتعليم المجتمعي.

وأضاف أن سهم علم ينتفع به تبلغ قيمته 200 جنيه، ويستهدف دعم العملية التعليمية للطلاب غير القادرين من المنح الدراسية وابن السبيل.

ونوه مدير حملة العودة للمدارس إلى أن سهم مصروفات التعليم 400 جنيه، ويستهدف دعم العملية التعليمية لطلاب مدارس التعليم المجتمعي.

التبرع بالملابس الشتوية للطلاب

وعن التبرع بالملابس الشتوية للطلاب، أوضح الدكتور وليد أحمد أن سهم الملابس الشتوية لمن يرغب في التبرع يبلغ ١٠٠ جنيه، وسهم جاكيت أطفال يبلغ 500 جنيه، فيما يحصل الطالب المستحق على كوبون ملابس قيمته ١٠٠٠ جنيه، يستطيع أن يشتري به الملابس التي يحتاجها من المراكز التجارية التي تتعاون معها مؤسسة مصر الخير، والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

واختتم بأن سهم تطوير المدارس، والذي يبلغ 500 جنيه بمتوسط 133 ألف جنيه، والذي يستهدف إعادة البنية التعليمية، وتأهيل البيئة التعليمية لمدارس التعليم المجتمعي.