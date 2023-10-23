الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط الاستعلام عن مسابقة الأوقاف لـ عمال المساجد.. وإرشادات الاختبارات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن مسابقة الأوقاف عمال مساجد بعد إعلان ظهور النتيجة وإمكانية الاستعلام عنها من خلال بوابة الوظائف الحكومية. 

الاستعلام عن مسابقة الأوقاف عمال مساجد

في التقرير التالي يمكن الوصول إلى الاستعلام عن مسابقة الأوقاف عمال مساجد ومعرفة الخطوات التالية عقب معرفة نتيجة تقدمك، والإرشادات الخاصة بأداء الامتحانات الخاصة بالمسابقة ومواعيدها بشكل رسمي. 

يمكن الاستعلام عن مسابقة الأوقاف عمال مساجد من خلال بوابة الوظائف الحكومية من هنا:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

اكتب رقمك القومي

رقم التقديم 

اضغط على استعلام 

بعد ظهور النتيجة يتم تحديد الموعد المبدئي للاختبار الخاص بك باليوم والساعة والمكان الذي ستُجري فيه الاختبارات.

مواعيد اختبارات مسابقة الأوقاف 

يتم عقد الامتحانات الخاصة بمسابقة الأوقاف بمركز الإدارة العامة بالعجوزة التابع للجهاز – مركز إعداد القادة لقطاع الأعمال العام سابقًا، في الفترة من 4 إلى 28 نوفمبر المقبل للمتقدمين الأصحاء، وفي الفترة من 28 نوفمبر أيضًا حتى 2 ديسمبر للمتقدمين من ذوي الإعاقة.

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رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف عمال 2023.. والخطوات

تعليمات دخول اختبارات مسابقة الأوقاف 2023

يجب الحضور قبل بدء الامتحان بساعتين على الأقل. 

إحضار قلم جاف لون أزرق.

لن يسمح بدخول الامتحان في حال عدم إحضار أصول كافة المستندات المطلوبة لمطابقتها بما تم إرفاقه عند التقديم.

الدخول يكون بأصل بطاقة الرقم القومي وتكون سارية ورقم التسجيل. 

لا يسمح بالحضور في غير اليوم والموعد المحدد ولا يسمح بالدخول بعد بدء الامتحان لاي سبب. 

لا يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأي أجهزة اتصالات حتى لو كانت مغلقة.

يجب إحضار المستندات أصل وصورة في ملف بلاستيك شفاف مرتب بها المستندات التي تم إرفاقها على بوابة الوظائف الحكومية وقت تقديم الاعلان.

يجب ترتيب الأوراق كالتالي (الرقم القومي – الموقف من الخدمة العسكرية للذكور – المؤهل الدراسي – صحيفة الحالة الجنائية – إيصال الإيداع البنكي – شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة). 

في حالة عدم توفر أي أصل  من المستندات يجب توافر صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة بختم النسر. 

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