بجوائز قدرها 128 ألف جنيه.. انطلاق مسابقة "الأوقاف" و"التعليم" الثقافية الكبرى

تنظم وزارة الأوقاف بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة ثقافية للقيادات التعليمية، والمعلمين، والإداريين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية: الابتدائية، والإعدادية، والثانوية العامة والفنية، للعام الدراسي 2023م / 2024م (عامها الخامس)، بجوائز قيمتها 128 ألف جنيه، على النحو التالي:

أولًا: المسابقة الخاصة بالقيادات التعليمية:

يتقدم الباحث ببحث موثق عن أحد الموضوعين التاليين:

• الحوار الثقافي جسر لتواصل الحضارات، في ضوء قراءتك كتاب "الحوار الثقافي بين الشرق والغرب" من إصدارات سلسلة “رؤية” للفكر المستنير، اكتب بحثًا عن أهمية الحوار الثقافي بين الشرق والغرب.

• العملات المالية وسيلة لإدارة اقتصاد الدولة، في ضوء قراءتك كتاب "العملات الافتراضية المشفرة" من إصدارات سلسلة “رؤية” للفكر المستنير، اكتب بحثًا عن العملات المشفرة وخطورتها على ثروات الأفراد والمجتمعات.

شروط المسابقة:

1. أن يكون المتقدم من الموجهين، أو الموجهين الأوائل، أو رؤساء الأقسام، أو مديري الإدارات، أو مديري العموم، أو مديري المديريات العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2. صفحات البحث من 30 إلى 35 صفحة، وتُعطى أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخره، وتكتب على الكمبيوتر بمقاس A4، بهوامش (2.54سم).

3. تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12 في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسودًا (Bold) عند كتابة العناوين.

4. في الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة، أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

5. يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

6. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

(الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 28 /3 / 2024م)

جوائز المسابقة:

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول: 5000 ج - الثاني: 4000 ج - الثالث: 3000 ج - من الرابع إلى العاشر: 1500ج.

ثانيا: المسابقة الخاصة بالسادة المعلمين:

يتقدم الباحث ببحث موثق عن أحد الموضوعين التاليين:

• الإسلام صالح لكل زمان ومكان. في ضوء قراءتك كتاب “الاجتهاد ضرورة العصر” من إصدارات سلسلة “رؤية” للفكر المستنير اكتب بحثًا عن أهمية الاجتهاد في تطور المجتمعات.

• البحث العلمي والتكنولوجيا أساسان لتقدم المجتمع وتنمية الحضارة. في ضوء قراءتك كتاب "البحث العلمي والتكنولوجيا.. ضرورة حياة” من إصدارات سلسلة “رؤية” للفكر المستنير اكتب بحثًا عن أهمية البحث العلمي والتكنولوجيا في بناء دولة قوية متحضرة.

شروط المسابقة:

1. أن يكون المعلم المتقدم من العاملين في إحدى المدارس المصرية.

2. صفحات البحث من 25 إلى 30 صفحة، وتُعطى أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخره، وتكتب على الكمبيوتر بمقاس A4، بهوامش (2.54سم).

3. تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12 في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسودًا (Bold) عند كتابة العناوين.

4. في الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة. أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

5. يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

6. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

(الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 28 /3 / 2024م)

جوائز المسابقة

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول : 4000 ج - الثاني: 3000 ج - الثالث: 2000 ج - من الرابع إلى العاشر: 1000ج.

ثالثًا: المسابقة الخاصة بالإداريين:

يتقدم الباحث ببحث مُوثق عن أحد الموضوعين التاليين:

• "المواطنة" أساس المجتمع المتماسك. في ضوء قراءتك كتاب "عقد المواطنة" من إصدارات سلسلة رؤية للفكر المستنير اكتب بحثًا عن المواطنة وأثرها في تماسك المجتمعات.

• للإيمان أثر في تزكية النفس وطمأنينتها، في ضوء قراءتك كتاب "المختصر الشافي في الإيمان الكافي" من إصدارات سلسلة رؤية للفكر المستنير اكتب بحثًا عما لا يُستغنى عنه في قواعد الإيمان.

شروط المسابقة:

1- أن يكون المشارك من الموظفين العاملين في إحدى المدارس الحكومية المصرية.

2- عدد صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس A4 بهوامش (2.54سم).

3- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسوَّد) متبوع باسم السورة ثم (:) ثم رقم الآية. مع جعل نوع الخط مسودًا (Bold)عند كتابة العناوين.

4- في الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة.

5- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

6- لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

(الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 28 /3 / 2024م)

جوائز المسابقة

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول: 4000 ج - الثاني: 3000 ج - الثالث: 1500 ج - من الرابع إلى العاشر: 1000ج.

رابعًا: المسابقة الخاصة بأولياء الأمور:

يتقدم المشارك ببحث مُوثق عن أحد الموضوعين التاليين:

• الآداب العامة: أساس المجتمع المتحضر، في ضوء قراءتك كتاب "الآداب العامة" الجزء الأول والثاني من إصدارات سلسلة “رؤية” للفكر المستنير، اكتب بحثًا عن أهمية الآداب العامة في بناء مجتمع مسلم متحضر.

• الرأي الحر والكلمة المسئولة أساسان لنجاح المجتمعات، في ضوء قراءتك كتاب "الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة" من إصدارات سلسلة “رؤية” للفكر المستنير اكتب بحثًا عن الشأن العام للدول والمجتمعات ودور الرأي الحر والكلمة المسئولة في تطويره والارتقاء به.

شروط المسابقة لأولياء الأمور:

1. أن يكون المشارك ولي أمر طالب مسجل في إحدى المدارس الحكومية المصرية في عام تنفيذ المسابقة.

2. تتم المشاركة من خلال المدرسة المسجل بها الطالب وتصعد من المدرسة للتوجيه بالإدارة.

3. صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، وتكون مسلسلة من أول البحث إلى آخره، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس A4، بهوامش (2.54سم).

4. تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسودًا (Bold)عند كتابة العناوين.

5. في الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تعدد أجزاء الكتاب، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة. أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

6. يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

7. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

(الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 28 /3 / 2024م)

جوائز المسابقة

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول: 4000 ج -الثاني: 3000 ج -الثالث: 2000 ج - من الرابع إلى العاشر: 1000 ج.

خامسًا: المرحلة الابتدائية:

يتقدم التلميذ بالكتابة عن أحد الموضوعين التاليين:

• حماية البيئة مسؤولية الجميع. في ضوء قراءتك لكتاب: "حماية البيئة.. بين المسئولية الشرعية والإنسانية" من إصدارات سلسلة “رؤية” للفكر المستنير اكتب بحثًا عن مسئولية حماية البيئة والحفاظ عليها.

• مكارم الأخلاق أساس الشخصية الناجحة والمجتمع السليم. في ضوء قراءتك لكتاب: "مكارم الأخلاق" من إصدارات سلسلة “رؤية” للفكر المستنير اكتب بحثًا عن مكارم الأخلاق ودورها في نجاح الفرد وسلامة المجتمع.

شروط المسابقة:

1. أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

2. لا يقل عدد صفحات البحث عن (10) صفحات، ولا يزيد على (15) صفحة.

3. كتابة البحث بخط اليد، مع مراعاة حسن الخطّ وسلامته من الأخطاء الإملائية.

4. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث.

5. تُعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث.

6. توضع حواشي (هوامش) كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلًا.

7. يكتب البحث خاليًا من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية، مع الدِّقة في التوثيق.

(الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 28 /3 / 2024م)

جوائز المسابقة

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول : 2500 ج - الثاني: 1500 ج - الثالث: 1000 ج - من الرابع إلى العاشر: 500 ج.

سادسًا: المرحلة الإعدادية:

يقوم الطالب بكتابة بحث في أحد الموضوعين التاليين:

• التسامح: طريق إلى السلام والوئام بين البشر. في ضوء قراءتك كتاب " التسامح منهج حياة" من إصدارات سلسلة “رؤية” للفكر المستنير اكتب بحثًا عن دور التسامح في نجاح الإنسان وسعادته وتماسك المجتمع.

• الأخلاق ميزان حياة المسلم. في ضوء قراءتك كتاب "أخلاقنا" من إصدارات سلسلة “رؤية” للفكر المستنير اكتب بحثًا عن أخلاق المسلم وأثرها في تشكيل حياته وبناء مجتمعه.

شروط المسابقة:

1. أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

2. لا يقل عدد الصفحات عن (15) صفحة، ولا يزيد عن (20) صفحة.

3. كتابة البحث بخط اليد، مع مراعاة حسن الخطّ وسلامته من الأخطاء الإملائية.

4. لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

5. تُعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث.

6. توضع حواشي (هوامش) كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشي كل صفحة مستقلًا.

(الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 28 /3 / 2024م)

جوائز المسابقة

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول : 3000ج - الثاني: 2000 ج - الثالث: 1000 ج - من الرابع إلى العاشر 750ج.

سابعًا: المرحلة الثانوية (العامة):

يتقدم الطالب ببحث موثق عن أحد الموضوعين التاليين:

• الأمن المجتمعي أساس التنمية المستدامة. في ضوء قراءتك كتاب "الأمن المجتمعي" من إصدارات سلسلة “رؤية” للفكر المستنير اكتب بحثًا عن أهمية الأمن المجتمعي وأثره على استقرار المجتمعات وتنميتها.

• للإسلام منهج لحماية الأفراد والمجتمعات من الأمراض والانحرافات. في ضوء قراءتك كتاب "الوقاية من الأمراض والانحرافات" من إصدارات سلسلة “رؤية” للفكر المستنير اكتب بحثًا عن منهج الإسلام في حماية الفرد والمجتمع.

شروط المسابقة:

1- أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

2- صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس A4بهوامش (2.54سم).

3- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسودًا (Bold)عند كتابة العناوين.

4- في الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة. أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

5- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

6- لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

(الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 28 /3 / 2024م)

جوائز المسابقة

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول: 3500 ج - الثاني: 2500 ج - الثالث: 1500 ج - الرابع 1250 ج - من الخامس إلى العاشر: 1000ج.

ثامنًا: المدارس الثانوية الفنية

يتقدم الطالب ببحث موثق عن الموضوع التالي:

• الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، في ضوء قراءتك لكتاب "الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)" من إصدارات سلسلة “رؤية” للفكر المستنير اكتب بحثًا عن أهمية الأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

شروط المسابقة:

1- أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة في إحدى المدارس الفنية المصرية.

2- صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس A4بهوامش (2.54سم).

3- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسودًا (Bold)عند كتابة العناوين.

4- في الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا في دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة. أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

5- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلميّ للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

6- لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

(الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 28 /3 / 2024م)

جوائز المسابقة

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول: 3500 ج - الثاني: 2500 ج - من الثالث إلى العاشر: 1000 ج.

تاسعًا: المديريات والإدارات:

تقدم وزارة الأوقاف جائزة قيمتها خمسة آلاف جنيه لمدير أكثر المديريات فوزًا بالمسابقة، وجائزة قيمتها ثلاثة آلاف جنيه لمدير أكثر الإدارات التعليمية فوزًا بالمسابقة.

على أن تكون وزارة التربية والتعليم مسئولة عن تقييم الأبحاث، واعتماد النتيجة النهائية بأسماء الفائزين.

• علمًا بأن جميع هذه الكتب ستكون متاحة خلال أيام إلكترونيًّا على موقع وزارة الأوقاف (أوقاف أون لاين http://ar.awkafonline.com تحت عنوان: "المسابقة المشتركة بين الأوقاف والتربية والتعليم" )، كما أن جميع هذه الإصدارات متاحة حاليًا بسعر عشرة جنيهات للنسخة بجميع فروع الهيئة المصرية العامة للكتاب.