الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المحكمة التأديبية تعاقب أمين عهدة لامتناعه عن الجرد السنوي بمستشفى في بني سويف

مجلس الدولة
مجلس الدولة

عاقبت محكمة بني سويف التأديبية بـمجلس الدولة، اليوم الأحد، أمين عهدة المباني والمطبوعات بمستشفى 24 سرير شرق النيل ببني سويف التابعة لمديرية الصحة، بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف، لامتناعه عن أداء الجرد السنوي لعهدته ووجود عجز في بعض أصناف السباكة والمطبوعات.

وكشفت المحكمة في حيثيات الحكم أن «ش.ش» وع. م. أ رئيس وعضو لجنة الجرد، قررا امتناع أمين العهدة عن إجراء الجرد السنوي على العهدة المسئول عنها وتهربه أكثر من مرة وعند حضوره للجنة، وأقر رسميًا برفضه إجراء الجرد السنوي للعام المالي 2020/2021 ووقع على إقرار بذلك رسميًا وبخط يده، مما يؤكد خروج المحال على مقتضى الواجب الوظيفي وما يفرضه عليه من الالتزام بالأمانة والصدق وصون المال العام وهو الأمر الذي اعتاد عليه وفقًا لصريح اعترافه الأمر الذي تكون معه المخالفتين المنسوبتين إليه ثابتتين في حقه ثبوتًا يقينيًا يطمئن إليهما وجدان المحكمة وضميرها مما يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه الإخلال بواجبات الوظيفة، الأمر الذي يكون معه قد ثبت خروجه عن جادة الصواب وهو ما يستوجب مؤاخذته عنهما تأديبيًا بإحدى الجزاءات الواردة بالمادة 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بما يتناسب مع ذلك الجرم التأديبي المنسوب له.

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وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مديرية الصحة ببني سويف أرسلت مذكرة رقم 4230 بتاريخ 3/10/2021م تضمنت تقرير التفتيش المالي والإداري بديوان المديرية من امتناع أمين مخزن المستديم مطبوعات ومباني بمستشفي 24 سرير شرق النيل عن القيام بالجرد السنوي لأصناف عهدته عن العام المالي 2020/2021 حال استدعائه عدة مرات من جانب لجنة الجرد السنوي المشكلة إلا أنه قدم إقرار موقع من قبله مفاده امتناعه عن إجراء الجرد السنوي لعهدته بتاريخ 15/7/2021.

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