الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مجلس الدولة يندد بالجرائم الإسرائيلية ويؤيد إجراءات الرئيس السيسي لحماية الوطن

مبني مجلس الدولة
مبني مجلس الدولة

ندد المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس، وجميع العاملين بمجلس الدولة، بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى، تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق المدنيين العزل بقطاع غزة، من جرائم حرب الإبادة الجماعية والتجويع والحصار وتهجيرهم قسريا بغرض تصفية القضية الفلسطينية.

وأعلن المجلس، كامل تأييده وثقته الكاملة فيما يراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأعلى للجهات، والهيئات القضائية، من قرارات وإجراءات تحقق حماية كامل الأراضي المصرية من أي اعتداء خارجي عليها ودعم الشعب الفلسطينى الشقيق في محنته الحالية.

وأنهى رئيس مجلس الدولة، بيانه بالدعاء "رحم الله شهداء فلسطين رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين، حفظ الله مصر والعالم العربي من كل سوء ورد كيد المعتدين".

ندد المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الجرائم ا إسرائيل

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