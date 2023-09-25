مجلس الدولة يعتمد رسميًا الحركة القضائية لأعضاء محاكم القضاء الإدارى

اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024، وهي بمثابة الحركة الداخلية لتنظيم أماكن القضاة داخل الدوائر المختلفة التخصصية بالمجلس.

وتضمنت الحركة توزيع القضاة على دوائر المحاكم بواقع 122 دائرة على مستوي الجمهورية.

كما تضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على دوائر المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، وعددها ١١ دائرة متنوعة الاختصاصات ، ويرأس الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا ، المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، والتي تختص الإفراد وحقوق وحريات واستثمار . وتكونت الدائرة من ١٠ قضاة وهم تشكيل المحكمة، ويلي رئيس المحكمة، الآعضاء وهم المستشار محمد عبدالسميع، والمستشار أحمد شحات، والمستشار جابر خليل، والمستشار عبدالمنعم فتحى ، والمستشار رأفت عبدالرشيد، والمستشار عشم عبدالله، والمستشار سعيد حامد، والمستشار وائل مصطفي، والمستشار د. أحمد السيد ، نواب رئيس مجلس الدولة. وتنعقد الجلسة كل يوم إثنين من كل أسبوع بالقاعة ١١، فيما تنعقد جلسة الفحص للمحكمة كل يوم إثنين الأول والثالث من كل شهر بذات القاعة المذكورة.