الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أعضاء بالمجلس العسكرى والمالى.. أبرز شهداء قادة حماس منذ انطلاق "طوفان الأقصى"

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

استشهد عدد من قيادات حركة حماس منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الجاري، ونفذت حركة حماس العملية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ردا على الانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بينما ردت الأخيرة بضربات انتقامية واستهداف للمدنيين العزّل بجانب استهداف قادة حماس.

قائمة شهداء حماس 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن مقتل محمد قطامش، نائب قائد منظومة المدفعية الصاروخية في حماس، والمسئول عن إدارة إطلاق الصواريخ والنيران في لواء الوسطى، موضحا أن قطامش كان جزءا مهما في تخطيط وتنفيذ خطط رمي الصواريخ نحو إسرائيل.

وسبق وأعلنت حركة حماس عن استشهاد عدد من قادتها وعناصرها منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومن بينهم عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى بغزة، أيمن نوفل، الذي استشهد إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط غزة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا عن مقتل القيادين زكريا أبومعمر، عضو مكتب العلاقات الوطنية المركزى، وجواد أبوشمالة، عضو المكتب المالي المركزي، حيث كان يتولى ضمن مهامه إدارة الشئون المالية للمنظمة وتخصيص الأموال لتمويل وتوجيه العمليات داخل قطاع غزة وخارجه عن طريق طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي.

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جيش الاحتلال يعلن تكثيف ضرباته على قطاع غزة

كما استهدف جيش الاحتلال منزل والد قائد كتائب القسام، محمد الضيف، ما أدى إلى استشهاد شقيقه وابنه وحفيدته، نظرا لأن محمد الضيف يعتبر العقل المدبر لعملية "طوفان الأقصى".

كذلك ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف محمد عوض الله، قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في لواء غزة، التابع لحركة حماس، وأكرم حجازي، أحد قادة القوات البحرية للحركة.

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"القاهرة الإخبارية".. الأمم المتحدة: الوضع فى غزة كارثى

أكثر من 50 شهيدًا فى اليوم الـ16 للعدوان الإسرائيلى على غزة

واستشهد أكثر من 50 مواطنًا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، منذ فجر اليوم الأحد، فيغارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم السادس عشر على التوالي.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية نقلًا عن مستشفيات القطاع باستشهاد أكثر من 50 شهيدًا وعشرات المصابين، بينهم حالات خطرة، جراء القصف على العديد من المناطق في القطاع، استهدف في مجمله منازل، وشققًا سكنية.

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