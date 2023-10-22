الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد عامل سورى جراء عدوان إسرائيلى على مطارى دمشق وحلب

مطار حلب
مطار حلب

استشهد عامل مدني فى  مطار دمشق الدولي، وأصيب آخر بجروح، اليوم الأحد، جراء  عدوان إسرائيلي استهدف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأدى إلى خروجهما من الخدمة.

وقال مصدر عسكري في بيان: حوالي الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة صباح اليوم نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا مطاري دمشق وحلب الدوليين.

وأضاف البيان أن العدوان أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق، وإصابة آخر بجروح، وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، أدت إلى خروجهما من الخدمة.

txt

الآلاف يتجمعون في ماليزيا للمشاركة في مسيرة سلمية من أجل فلسطين

غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلى

وفي وقت سابق، استشهد عدد غير مُحدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين بينهم سيدتان وطفل في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة خان يونس، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، حسب الوكالة الرسمية الفلسطينية.

واستشهد عدد آخر لم يتحدد حسب المصادر جراء قصف لمنطقة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدف طيران الاحتلال عدة شقق سكنية في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة ما أدى لاستشهاد عدد لم يتسن تحديده أيضًا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه هاجم خلية أثناء محاولتها إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه منطقة أفيفيم على الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: تم الكشف قبل قليل عن خلية أثناء محاولتها إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة أفيفيم على الحدود اللبنانية، وهاجم الجيش الإسرائيلي المجموعة قبل تنفيذ الإطلاق.

قوافل الهلال الأحمر المصرى

وشاركت فرق المتطوعين في قوافل الهلال الأحمر المصرى والتحالف الوطنى للأعمال التنموية وحياة كريمة فى تجهيز مزيد من الشاحنات تمهيدا لصدور تعليمات دخول قطاع غزة.

وأشار شهود عيان إلى تجهيز ما يقارب من 20 شاحنة أخرى، غالبيتها محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، في إشارة إلى ترقب قرار جديد بعبور 20 شاحنة إلى قطاع غزة صباح اليوم الأحد، بعد عبور 20 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية، صباح أمس السبت.

يُذكر أن المساعدات الطبية من منظمة الصحة العالمية قدرت بنحو 9 أطنان نقلت إلى مطار العريش، وجار التحضير لاستقبال طائرات مساعدات من الجزائر والهند.

مطار دمشق الدولي عدوان إسرائيلي حلب دمشق الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

عاجل.. عبدالمنعم سعيد: من الوارد أن تكون هناك حرب إقليمية فى المنطقة

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

عاجل.. أسئلة هامة من الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

عاجل.. حماس تجدد استعدادها لإطلاق سراح الإسرائيليين "نوريت" و"يوخفد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. حماس تجدد استعدادها لإطلاق سراح الإسرائيليين "نوريت" و"يوخفد"

عاجل.. الضفة الغربية.. عشرات المستوطنين يهاجمون بالرصاص منازل فلسطينيين جنوب نابلس

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما