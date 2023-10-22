استشهاد عامل سورى جراء عدوان إسرائيلى على مطارى دمشق وحلب

استشهد عامل مدني فى مطار دمشق الدولي، وأصيب آخر بجروح، اليوم الأحد، جراء عدوان إسرائيلي استهدف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأدى إلى خروجهما من الخدمة.

وقال مصدر عسكري في بيان: حوالي الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة صباح اليوم نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا مطاري دمشق وحلب الدوليين.

وأضاف البيان أن العدوان أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق، وإصابة آخر بجروح، وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، أدت إلى خروجهما من الخدمة.

غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلى

وفي وقت سابق، استشهد عدد غير مُحدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين بينهم سيدتان وطفل في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة خان يونس، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة، حسب الوكالة الرسمية الفلسطينية.

واستشهد عدد آخر لم يتحدد حسب المصادر جراء قصف لمنطقة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدف طيران الاحتلال عدة شقق سكنية في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة ما أدى لاستشهاد عدد لم يتسن تحديده أيضًا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه هاجم خلية أثناء محاولتها إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه منطقة أفيفيم على الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: تم الكشف قبل قليل عن خلية أثناء محاولتها إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه الأراضي الإسرائيلية في منطقة أفيفيم على الحدود اللبنانية، وهاجم الجيش الإسرائيلي المجموعة قبل تنفيذ الإطلاق.

قوافل الهلال الأحمر المصرى

وشاركت فرق المتطوعين في قوافل الهلال الأحمر المصرى والتحالف الوطنى للأعمال التنموية وحياة كريمة فى تجهيز مزيد من الشاحنات تمهيدا لصدور تعليمات دخول قطاع غزة.

وأشار شهود عيان إلى تجهيز ما يقارب من 20 شاحنة أخرى، غالبيتها محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، في إشارة إلى ترقب قرار جديد بعبور 20 شاحنة إلى قطاع غزة صباح اليوم الأحد، بعد عبور 20 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية، صباح أمس السبت.

يُذكر أن المساعدات الطبية من منظمة الصحة العالمية قدرت بنحو 9 أطنان نقلت إلى مطار العريش، وجار التحضير لاستقبال طائرات مساعدات من الجزائر والهند.