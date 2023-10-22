الآلاف يتجمعون في ماليزيا للمشاركة في مسيرة سلمية من أجل فلسطين

تجمع الآلاف، اليوم الأحد، في مسيرة سلمية فى داتاران ميرديكا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، لإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني، ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقد حضر المؤيدون من جميع الجنسيات، بما في ذلك الأجانب، في وقت مبكر من الساعة التاسعة صباحًا للمشاركة في المسيرة، تحت عنوان: "الحرية لفلسطين"، والتي نظمتها منظمات ماليزية غير حكومية ومؤسسة الرعاية الإنسانية الماليزية "ماي كير".

ووفقا لما أوردته صحيفة "ذا ستار" فقد ألقى العديد من الناشطين من المنظمات غير الحكومية خطابات تدعو إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويراقب أفراد الشرطة المناوبون المسيرة التي من المتوقع أن تنتهي عند الساعة الواحدة بعد الظهر.

وكانت خرجت مظاهرات واحتجاجات متفرقة في جميع أنحاء ماليزيا، يومي الجمعة والسبت الماضيين، شارك فيها مئات المحتجين حاملين شعارات وصورا منددة بالاحتلال ومطالبة بوقف العنف ضد الفلسطينيين.

احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في دول أخرى

ونظمت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في دول أخرى يوم السبت، مثل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكوسوفو وأستراليا.

وتزامن ذلك مع دخول عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس أسبوعها الثالث، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة مستمرة حتى اللحظة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

وما زال القطاع يتعرض لقصف إسرائيلي حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة حتى السبت، 4475 شهيدا وأكثر من 14000 جريح، حسب وزارة الصحة في القطاع.