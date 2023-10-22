الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الآلاف يتجمعون في ماليزيا للمشاركة في مسيرة سلمية من أجل فلسطين

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

تجمع الآلاف، اليوم الأحد، في مسيرة سلمية فى داتاران ميرديكا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، لإظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني، ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقد حضر المؤيدون من جميع الجنسيات، بما في ذلك الأجانب، في وقت مبكر من الساعة التاسعة صباحًا للمشاركة في المسيرة، تحت عنوان: "الحرية لفلسطين"، والتي نظمتها منظمات ماليزية غير حكومية ومؤسسة الرعاية الإنسانية الماليزية "ماي كير".

ووفقا لما أوردته صحيفة "ذا ستار" فقد ألقى العديد من الناشطين من المنظمات غير الحكومية خطابات تدعو إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويراقب أفراد الشرطة المناوبون المسيرة التي من المتوقع أن تنتهي عند الساعة الواحدة بعد الظهر.

وكانت خرجت مظاهرات واحتجاجات متفرقة في جميع أنحاء ماليزيا، يومي الجمعة والسبت الماضيين، شارك فيها مئات المحتجين حاملين شعارات وصورا منددة بالاحتلال ومطالبة بوقف العنف ضد الفلسطينيين.

احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في دول أخرى

ونظمت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في دول أخرى يوم السبت، مثل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكوسوفو وأستراليا.

وتزامن ذلك مع دخول عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس أسبوعها الثالث، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة مستمرة حتى اللحظة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

txt

استشهاد 10 فلسطينيين فى غارة إسرائيلية على مقهى جنوب غزة

وأسفرت الغارات المتواصلة عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.

وما زال القطاع يتعرض لقصف إسرائيلي حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة حتى السبت، 4475 شهيدا وأكثر من 14000 جريح، حسب وزارة الصحة في القطاع.

داتاران ميرديكا العاصمة الماليزية كوالالمبور التضامن مع الشعب الفلسطيني مسيرة سلمية الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

"القاهرة الإخبارية" تكشف سبب قصف الاحتلال الإسرائيلى مطارات فى سوريا

عاجل.. أسئلة هامة من الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

عاجل.. عبدالمنعم سعيد: من الوارد أن تكون هناك حرب إقليمية فى المنطقة

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. حماس تجدد استعدادها لإطلاق سراح الإسرائيليين "نوريت" و"يوخفد"

عاجل.. الضفة الغربية.. عشرات المستوطنين يهاجمون بالرصاص منازل فلسطينيين جنوب نابلس

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما