الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 10 فلسطينيين فى غارة إسرائيلية على مقهى جنوب غزة

غارة إسرائيلية
غارة إسرائيلية

استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل، وأُصيب العشرات، جراء غارة جوية إسرائيلية على مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب غزة التي دخل عدوان الاحتلال عليها أسبوعه الثالث، موقعًا نحو 4500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح.

 

وقال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إن طائرات الاحتلال قصفت مقهى «ريو» في شارع جلال وسط خان يونس، الذي لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دمرت منازلهم، مفيدًا بوقوع عشرة شهداء وعديد الجرحى، مفيدًا بأن طواقم الإنقاذ ما زالت تعمل على انتشال الضحايا من المكان.

 

كما قصفت طائرات الاحتلال مسجدين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

 

وفي وقت سابق، استشهد خمسة فلسطينيين في قصف منزل في حي الزيتون شرق غزة، فيما انتشلت خمسة جثامين من تحت أنقاض منزل آخر في الحي ذاته. 

 

كما استشهد ثمانية مواطنين في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مطعما في سوق مخيم «النصيرات» وسط غزة، وفي حين أوقع قصفًا إسرائيليًا على منزل بحي بحي «تل السلطان» غرب رفح نحو 11 شهيدًا، وفق «وفا».

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