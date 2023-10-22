الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يمنع الطلبة من الوصول لمدارسهم

مستوطنون يقتحمون
مستوطنون يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات  المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، فيما منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الطلبة الدارسين داخل مدارس الأقصى من الوصول إليها.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية بحسب وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية

وأضافت المصادر المحلية، أن قوات الاحتلال ترفض منذ ساعات الصباح السماح للطلاب بالدخول الى مدارس رياض الاقصى الموجودة داخل باحات المسجد وقامت بتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم.

يتزامن ذلك مع اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد بالتزامن مع تشديد الاجراءات على ابوابه ومنع المصلين من الدخول والسماح فقط لكبار السن بذلك.

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"القاهرة الإخبارية" تكشف سبب قصف الاحتلال الإسرائيلي مطارات في سوريا

الطائرات الإسرائيلية تستهدف مسجدا في مخيم جنين

وفي وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأحد، بعد استهداف الطائرات الإسرائيلية لمسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية، حسبما أفادت تقارير إخبارية فلسطينية واسرائيلية.

وذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت " باستشهاد شاب ووقوع عدة إصابات بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم"، ووفقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، فإن الهجوم أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين.

وعلى نفس الصعيد، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي والشاباك في ساعة مبكرة من،  صباح اليوم الأحد، إن "طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت نفقا إرهابيا تحت الأرض في مسجد الأنصار في مدينة جنين بالضفة الغربية، وقضت على خلية إرهابية تابعة لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني كانت تعتزم تنفيذ هجوم في المستقبل القريب، كما أنها نفذت سلسلة من العمليات الإرهابية في الأشهر الأخيرة"، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث أن "المسجد استخدمه الإرهابيون كمقر عمليات للتخطيط للهجمات وقاعدة لتنفيذها وأنه خلال عملية البيت والحديقة، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على بنية تحتية وأسلحة إرهابية في المسجد.

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