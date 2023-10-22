الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف سبب قصف الاحتلال الإسرائيلى مطارات فى سوريا

قصف الاحتلال الإسرائيلي
قصف الاحتلال الإسرائيلي

كشف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، خليل هملو، تفاصيل تعرض محيط مطار دمشق الدولي لاستهداف بعدد من الصواريخ، مشيرًا إلى أن هناك صواريخ لم يُذكر عددها سقطت في محيط المطار.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن سكان حلب تفاجأوا بأربعة انفجارات عنيفة، وقالوا إن مطار دمشق الدولي تم استهدافه بأربعة صواريخ من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هذا الاستهداف يعتبر الخامس خلال هذا الشهر بالنسبة للمطارات السورية، حيث تعرض مطار دمشق لاستهدافين ومطار حلب الدولي تعرض لـ3 استهدافات.

إسرائيل تستهدف مطارات سوريا بحجة وجود شحنات أسلحة

وأوضح أن تلك الاستهدافات أخرجت المطارين عن الخدمة بشكل متكرر، مشيرًا إلى أن البعض يقول إن تلك الاستهدافات رسائل من قبل إسرائيل لما يحدث في غزة.

وتابع أن هذه المطارات مدنية، وكما تدعي إسرائيل أنها تقصف تلك المطارات بسبب وجود شحنات أسلحة قادمة إلى سوريا.

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