الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مظاهرات نيويورك المتضامنة مع غزة

مظاهرات نيويورك المتضامنة
مظاهرات نيويورك المتضامنة مع غزة

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل مظاهرات نيويورك المتضامنة مع غزة، حيث منعت الشرطة الأمريكية المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التايمز.

وفي السياق، قال ياسر نور الدين، مراسل "القاهرة الإخبارية" إن المظاهرة كانت كبيرة للغاية للتضامن مع غزة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف: "المظاهرة شهدت خروج 4 آلاف من الجاليات العربية وغير العربية، حيث كانت تضم جنسيات مختلفة سواء من المواطنين الأمريكيين وعدة دول أجنبية".

وأشار إلى أنه أجرى بعض اللقاءات مع المتظاهرين وكانت المفاجأة أن يوجد من بين هؤلاء مجموعة من أصحاب الديانة اليهودية الذين أكدوا رفضهم لكل تحركات نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

مراسل “القاهرة الإخبارية”: الإعلان عن مظاهرات بعدة ولايات أمريكية الأيام المقبلة لدعم غزة

كما أوضح أن شرطة نيويورك استعدت قبل المظاهرة التي خرجت من بروكلين بساعتين وحشدت العديد من أفراد الشرطة لمواجهة المظاهرة، مشيرًا إلى أنه خرجت مظاهرة أخرى من مانهاتن وكانت قريبة من المكتبة العامة في ولاية نيويورك.

وتابع: "خلال الأيام القليلة المقبلة أيضًا سيكون هناك إعلان عن عدة مظاهرات ليس فقط في ولاية نيويورك أنما في عدة ولايات مثل واشنطن وشيكاغو وغيرها لدعم غزة والتعبير عن غضب المواطنين بسبب قتل المدنيين في قطاع غزة".

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