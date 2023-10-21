السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أكرم القصاص: الاحتلال الإسرائيلى يجب أن يوقف العدوان ويعود للسلام

غزة
غزة

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، إن الاحتلال الإسرائيلي يواجه صعوبات في تنفيذ الاجتياح البري لغزة، وإن نتنياهو لم يحقق شيئا سوى قتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية.

وأضاف القصاص، في حوار مع قناة "أون إي"، إنه يجب على إسرائيل وقف العدوان فورا والالتزام بمبادئ السلام المتفق عليها، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أكد فيها تمسك شعبه بأرضه وحقه في الدفاع عنها.

وأوضح أن الأزمة الفلسطينية جعلت القضية تستعيد أولويتها بعد فترة من التهميش، وأظهرت دور مصر المحوري في منع تفاقم هذا الصراع.

الإحتلال الإسرائيلي غزة إسرائيل الازمة الفلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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