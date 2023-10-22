"القاهرة الإخبارية" الأمم المتحدة الوضع في غزة كارثي

حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، من تفاقم الأوضاع في غزة، مؤكدة أن الوضع الحالي "كارثي"، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد.

وفي سياق متصل، قالت مصادر طبية في غزة، اليوم الأحد، إن أكثر من 50 شهيدًا سقطوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، خلال الليلة الماضية، بحسب وكالة "رويترز".

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أعنف قصف على قطاع غزة

وينفذ الاحتلال الإسرائيلي أعنف قصف على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف فلسطيني، في وقت تواجه فيه فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء الذين ارتقوا جراء القصف العنيف المتواصل على عدد من المناطق في قطاع غزة، لخطورة الأوضاع الميدانية، وفي ظل حصار خانق على القطاع وقطع لإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود، ما يهدد بأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.