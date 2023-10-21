السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دمار شامل وأطفال مشردون.. مؤتمر القاهرة للسلام يسلط الضوء على مأساة الفلسطينيين

مأساة الفلسطينيين
مأساة الفلسطينيين

عرض "مؤتمر القاهرة للسلام" فيلمًا تسجيليًا عن معاناة الشعب الفلسطيني إثر القصفات المستمرة للشعب الفلسطيني، والذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأظهر الفيلم التسجيلي دمار أحياء بالكامل في قطاع غزة، ووفاة الأطفال والنساء، وتهجير العديد من المواطنين من منازلهم قسرًا.

مؤتمر القاهرة للسلام

وتعقد، اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام 2023، والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

من جانبه، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام 2023، عن خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية للشعب الفلسطيني، وإحياء مسار السلام.

وجاءت محاور خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المصري، كالآتي:

- ضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة.

- الانتقال فورًا إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار.

ـ البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولًا لإعمال حل الدولتين.

- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية.

- تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية.

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