الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مطار العريش يستقبل طائرات مساعدات إلى غزة من دول عدة

طائرة مساعدات
طائرة مساعدات

قال رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العريش، إن مطار العريش استقبل طائرة قطرية محملة بالمساعدات الإنسانية لوصولها إلى قطاع غزة، ويتم الآن تفريغ المساعدات بها.

وأضاف المطعني، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن الطائرة هي الأضخم من حيث حجم المساعدات التي وصلت إلى 86 طنًا، كما استقبل المطار طائرة مساعدات من الهند، وتحمل مساعدات طبية وغذائية.

طائرات المساعدات تصل العريش

وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الطائرة التي أتت من باكستان كانت حمولتها تقدر بـ81 طنًا من المساعدات، إضافة إلى إجمالي الطائرات التركية التي وصلت إلى المطار كانت تبلغ 69 طنًا من المساعدات، والتي أتت عبر ثلاث طائرات.

وتابع: "عدد من الدول الأخرى استقبلها مطار العريش كانت من بينها تونس والبرازيل، وأيضًا الدنمارك التي أرسلت أشياء مختلفة نوعًا ما منها الأقراص الخاصة بتنقية المياه بعد التلوث الشديد الذي تعرضت له في قطاع غزة".

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