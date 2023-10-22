الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير الصناعة: مصر خامس منتج للأسمدة فى العالم بـ12 مليون طن سنويًا

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن مصر تنتج 12 مليون طن أسمدة سنويًا، سواء كانت آزوتية أو نيتروجينية.

وأضاف سمير، خلال كلمة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، أن احتياج السوق المحلية من الأسمدة يبلغ 4 ملايين طن سنويًا، وهو ما يعني أن هناك فائضًا من الإنتاج يبلغ ما يقارب 8 ملايين طن، لكن المفارقة الغريبة هو أننا نستورد بـ160 مليون دولار سنويًا، وفق حساب متوسط الأربع سنوات الماضية.                               

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عبدالسلام الجبلى: هناك متغيرات جدت على دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة

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اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر

مصر خامس أكبر دولة من حيث الإنتاج العالمي للأسمدة

وقال سمير إن مصر خامس أكبر دولة من حيث الإنتاج العالمي للأسمدة، ورقم 6 في التصدير عالميًا، لكن للأسف نستورد بـ160 مليون دولار، بسبب سياسة التصدير، خاصة أن الأزمة الروسية- الأوكرانية عملت على رفع سعر طن التصدير من الأسمدة من 300 دولار إلى 1200 دولار.

وكشف الوزير: إلا أن الأسعار بدأت في التراجع مرة أخرى لتبلغ 400 دولار للطن في الوقت الراهن، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة التصدير وكذلك في مجال الكيماويات.

وأكد الوزير، خلال كلمته، أن الحكومة تضع مجال الأمن الغذائي والدوائي كأولوية أولى، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج لـ152 صناعة، بهدف وضعها على الخريطة الصناعية المصرية.

وثمن الوزير الدراسة المقدمة في هذا المجال ويناقشها المجلس، قائلًا: "نحن نتفاعل مع الدراسة، وفي الوقت نفسه نطالب دائمًا بتحديها وتطويرها، خاصة أن هناك تحديات أخرى قد يتعرض لها هذا المجال، ومنها أن الاتحاد الأوروبي سن تشريعًا بفرض ضريبة للصناعات، التي ينتج عنها ثاني أكسيد الكربون، ووضع 15 دولة ومنها مصر لفرض تلك الضريبة، ما سيقلل من التنافسية.

وأكد وزير التجارة والصناعة، وضع الحكومة رؤية وخريطة واضحة للصناعات، بحيث إذا تقدم أحد لإنشاء أي مصنع، لا بد من موافقة الوزارات المتخصصة بهذا المجال، في ظل الاتجاه إلى الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة.

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