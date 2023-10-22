الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عبدالسلام الجبلى: هناك متغيرات جدت على دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

قال المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة منه بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، والمعروضة على الجلسة العامة اليوم، ليست فى صورتها النهائية، نظرًا لحدوث متغييرات فى ذلك المجال.

وأوضح الجبلى فى كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، أن المتغيرات كانت أسرع من الدراسة المقدمة، لا سيما، وأن تلك الدراسة تم تقديمها ومناقشتها فى دور الانعقاد الماضي، وبالتالي حدثت متغيرات بعد مناقشتها باللجنة.

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اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر

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"زراعة الشيوخ" تستعرض تقارير اللجان بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية

ومن جانبه عقب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، قائلًا،: إن كل التعديلات والمتغييرات وما يتفضل به الأعضاء، ستكون نقاطًا هامة يمكن الاستفادة منها حتى يخرج التقرير فى الصورة الملائمة، خاصة أن قطاع الأسمدة من القطاعات الهامة، ويهم الكثير من أبناء الوطن.

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري

وتناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الدراسة تستهدف التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصرية، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.

وتضمن تقرير لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن الدراسة تستهدف أيضًا تحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.

كما تهدف الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة، يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة، وأنماطها، وكمياتها، وأوقات استخدامها.

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