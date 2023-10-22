الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مع قرب انتهائها.. تصوير جوى للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

ميناء سفاجا
ميناء سفاجا

نشرت وزارة النقل، اليوم، على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تصويرا جويا لتنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى، ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير.

وتنفذ الوزارة  العديد من المشروعات الإقليمية والدولية لتعزيز موقع مصر على خريطة التجارة الدولية وتحويلها إلى مركز للتجارة الدولية، وإكساب القدرات المصرية ميزات تنافسية تجعلها غير قابلة للاستعاضة عنها.

وشملت هـذه الجهـود مظاهـر متعـددة، مـن حيـث تطوير الموانئ المصريـة لتكون قادرة على الإسهام في منظومة التجارة الدولية، فضلا عن تعميـق الارتباط المصري بعمقها الإقليمى.

مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا من أبرز المشروعات القومية

وكان وزير النقل، الفريق كامل الوزير، قد أكد فى تصريحات سابقة أن مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا هو أهم المشاريع القومية نظراً لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر، والذى تبلغ مساحته 81 هكتارا وطول أرصفة 1000 متر وعمق 17 مترا لتداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، ويعتبر البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، وبالأخص تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث تم تخطيط المحطة لتخدم كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي .

ميناء سفاجا من أقدم موانئ البحر الأحمر

ويعد ميناء سفاجا من أقدم موانئ البحر الأحمر، ويتم حاليا تنفيذ عدة مشروعات تنموية على موانئ البحر الأحمر، من أهمها أنه جارٍ تنفيذ وتطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين جنيه.
- تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه.
- إنشاء رافع ميكانيكي بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه.
 - بناء وتوريد قاطرتين بحريتين قوة شد 55 طنا بتكلفة 513 مليون جنيه.
  - إنشـاء محطة الركاب البحرية ورصيـف الكروز بميناء شرم الشيخ البحري لاسـتقبال 
سـفن الكروز والركاب حتـى 4000 راكب. وإنشـاء مارينا اليخوت بأعماق تصل 
حتى 15 مترا وأطوال أرصفة حتى 570 مترا. 
- إدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية ورصيـف الكروز بميناء الغردقة 
البحري لاسـتقبال اليخوت وسفن الكروز والركاب حتى 3000 راكب 
وبأعمـــاق تصل إلى 9 أمتار غاطس وطول 330 مترا.
- إنشــاء منطقــة الانتظار الخارجية للشاحنات الثقيلة بميناء سـفاجا بتكلفة 
60 مليون جنيه.
- إنشاء مخزن بمنطقة المشون بميناء سفاجا بتكلفة 46 مليون جنيه.
- إنشاء رصيف بطول 60 مترا بميناء سفاجا، وساحة ومخزن بتكلفة 112 مليون جنيه.
 - تطوير أرصفة ميناء نويبع بتكلفة 84 مليون جنيه.

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