بتكلفة 530 مليار جنيه.. ماذا قدمت وزارة النقل فى الطرق من 2014 حتى 2023؟

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشروع القومي للطرق، وذلك لرفع كفاءة الطرق في مصر لتستوعب حجم الاستثمارات الضخمة التي يقوم بها البلد، ولخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتسلط الدستور في السطور التالية الضوء على التفاصيل الكاملة لمشروعات الطرق منذ عام 2014 حتى 2023 وما ستقوم به الدولة حتى 2030.

وصول الطرق الرئيسية لـ125 ألف كم خلال 9 سنوات بعدما كانت 23.5 كم

في عام 2014 كانت شبكة الطرق والكباري طولها 23.5 كم شبكة الطرق الرئيسية، وعدد 38 كوبري نيل، و1500 كوبري / نفق، و125 ألف كم طرق محلية، وبحلول عام 2023 تم إنشاء 7 آلاف كم طرق جديدة ليصبح طول شبكة الطرق 30.5 ألف كم وتطوير 10 آلاف كم من الشبكة الحالية، وإنشاء 13 محورا جديدا لتصبح المحاور 51 محورا، وتم إنشاء 935 كوبري ليصبح عدد الكباري 2435 كوبري/ نفق، ورفع كفاءة 41 ألف كم الطرق المحلية ومبادرة حياه كريمة، بتكلفة 530 مليار جنيه، أما عن خطة 2030 فسيتم إنشاء 3 آلاف كم طرق جديدة ليصبح طول الشبكة 33.5 ألف كم، وتطوير 4 آلاف كم من الشبكة الحالية ليصبح الإجمالى 14 الف كم، وإنشاء 21 محورا جديدا لتصبح المحاور 72 محورا، وإنشاء 365 كوبري ليصبح عدد الكباري 2800 كوبري / نفق، ورفع كفاءة 34 ألف كم الطرق المحلية ومبادرة حياة كريمة.

أما عن مشروعات محاور النيل فكانت هناك تعليمات مشددة من الرئيس في عام 2014 بشأن تقليل المسافات بين محاور النيل إلي 25 كم، وذلك لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.

كما تم إنشاء كباري علوية بعدد 28 كوبري، وإنشاء عدد 907 كباري / نفق، كما تم رفع كفاءة شبكة الطرق المحلية ففي عام 2014 تم رفع كفاءة 25 اأف كم، وبحلول عام 2023 تم رفع كفاءة 38 ألف كم، كما تم إمداد شبكة الطرق بمعدات حديثة وتقنيات حديثة لصيانة الطريق، حيث تمت إضافة 56 مجموعة fdr.