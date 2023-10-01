الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حكاية وطن".. مجهودات مصر في تحسين جودة الطرق والمحاور

الطرق والكبارى
الطرق والكبارى

يعتبر ملف الطرق والكباري والمحاور من الملفات المهمة التي أهتمت بها الدولة المصرية خلال الـ 9 سنوات الماضية وقد عملت على توسعة الطرق وتشييد الكباري حتى تساعد المواطنين على الوصول أسرع وأن تخفف من الازدحام في شوارع مصر.

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احتلـــت مصـــر فـــي مؤشـــر جـــودة الطـــرق المركـــز الــ 18 عـــام 2021،مقابـــل المركز 118 عام 2015،والذي يقيس كفاءة وسالمة واتساع الطرق   وفيمـا يتعلـق بمؤشـر تطويـر البنيـة التحتيـة البريـة والبحريـة، والـذي يقيس مدى توافـر وكفـاءة وسـائل النقـل البريـة والموانـئ البحريـة، وسـهولة الوصـول لمراكـز المعالـم السـياحية المهمـة، فقـد تقدمـت مصـر مـن المركـز 103 فـي عـام 2015 لتأتـي فـي المركـز 39 عـام 2021.

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 وأوضح كشف حساب حكاية وطن أبرز المجهودات التى قامت بها مصر فى تحسين جودة الطــرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفــع كفاءتها، مــع الأخذ في الاعتبار للإرتقاء بالمنظـــر الحضـــاري للدولة وإنشاء طـــرق جديـــدة تربــط بيــن المحافظــات، ممــا انعكــس إيجابيًا علـى معــدلات التنميــة العمرانيـة في تلك المحافظات ومن المجهودات التي فعلتها الدولة المصرية ترصدها “الدستور” خلال السطور المقبلة. 

  • ربط شبكة الطرق بخطط التنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة.
  • تعزيـــز فـــرص التكامـــل الاقتصـادي مـــن الدول المجـاورة علـــى طـــول المحـــاور الرئيسيـــة بيـــن الشرق والغرب وبيـــن الشـمال والجنـــوب.
  • تحقيق الاستغلال لثـــروات مصـــر القوميـة ممثلـــة فــي مناطــق
    التعديـــن والســـياحة.
  • المســاهمة فــي الخــروج مــن الــوادي الضيــق وتعميــر مناطــق جديــدة فــي
    الصحـــراء الغربيـــة وشـــمال ســـيناء.
  • خدمـــة مناطـــق التنميـــة الزراعيـــة.
  • زيـــادة حجـــم المنقـــول مـــن البضائـــع بيـــن مراكـــز النشـــاط الاقتصادي المختلفـــة
    داخـــل الجمهوريـــة.
  • خفــض أزمنــة الرحــلات وبمــا لــه مــن مــردود إيجابــي في تكلفــة التشــغيل
    بالإضافة إلـى توفيـر مبلـغ 8 مليارات دولار سنويًا ثمـن المحروقات والوقود الذي
    تتحمله الدولــة نتيجــة الاختناقات المرورية.
  • تسهيل التجارة ونقل المنتجات وكذلك جذب استثمارات أجنبية لمصر.
بمؤتمر حكاية وطن جلسات حكاية وطن حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز ٣٠ يونيو فى مشروعات الطرق والكباري ملف الطرق والكباري

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