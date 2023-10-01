الرئيس السيسى: “مش هتستكتروا اللى إحنا بنعمله ده وأكتر منه عشان أمننا القومى”

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد: "تواصلت مع مجلس القضاء الأعلى صباح اليوم وقولت لهم (تخيلوا أنا ممكن أهد مصر بـ 2 مليار جنيه، قولتلهم أدي باكته وعشرين جنيه وشريط ترامادول لـ 100 ألف إنسان ظروفه صعبه، وأنزله يعمل حالة، لكن أنا مش هديله عشرين جنيه هديله ألف جنيه، وهانزلهم لمدة 10 أسابيع بمليار جنيه يعني 30 مليون دولار، فيه ناس بتصرفهم في حفلة".

حكاية وطن.. الرؤية والإنجاز

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الأحد: "يبقى لما أجي أدفع 85 مليار جنيه للأسرة اللي مش حاسة أنها عايشة ف حد يقولك البلد اللي مش لاقية تأكل تفرشلهم الشقة كمان، آه طبعًا".

وتابع: "إذا كنا بنفهم كلنا يعني إيه أمن قومي مش هتستكروا اللي إحنا بنعمله ده وأكتر منه، عشان ميبقاش عندك ثغرة يتم استخدامها في نظم الحرب الحديثة في هدم الدول، محدش هيهاجمك كتير من بره؛ لأن ده تبعاته ضخمة جدًا ومكلفة جدًا عسكريًا، وأيضًا من منظور القانون الدولي والنظام العالمي الموجود".

وأردف: "لكن أنت الناس في بلدك هي اللي بتتظاهر".