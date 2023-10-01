حكاية وطن.. تطوير المجمعات الاستهلاكية والبقالات التموينية

عملت الدولة خلال التسع سنوات الماضية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على زيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية في محافظات الجمهورية، وتطوير ما هو قائم منها، وذلك لتوفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

تطوير المجمعات الاستهلاكية

وفي إطار جهودها لتطوير المجمعات الاستهلاكية تم تطوير ورفع كفاءة ٥٧٤ فرعًا خلال الفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢) التي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية ٣٣٥٫٤ مليون جنيه.

مشروع تطوير المكاتب التموينية

يهدف المشروع إلى تطوير مكاتب التموين لتصبح مراكز خدمة متطورة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤ ٥٩٣٧ مليون جنيه التكلفة الإجمالية للمشروع حتى ٢٠٢٣ ۳۷۸ مكتب تموين تم تطويرها وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة عام ٢٠٢٣. وتستغرق البطاقة التموينية ٧: ١٥ يومًا إضافة زمن استخراج البطاقات.

وفيما يخص المنافذ التموينية، فقد عملت الدولة على زيادة عدد المنافذ التموينية الثابتة والمتنقلة، على مستوى المحافظات، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا وذلك لتلبية احتياجات المواطنين من جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

مشروع جمعيتي

مشروع جميتي هو مشروع أطلقته الدولة عام ٢٠١٦ بهدف زيادة شبكة التوزيع أو المنافذ الثابتة، وإتاحة السلع التموينية والحرة لكل المواطنين ووصل عددها إلى ٨٠٦٥ المنافذ التابعة له حتى ٢٠٢٣، وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع حتى ٢٠٢٣ ١،٢ مليار جنيه.

وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون وزير التموين، مدير مشروع جمعيتي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه تم رفع تقرير موسع لوزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أشير فيه إلى فتح 8100 منفذ لمشروع جمعيتي خلال المراحل الأربع، مشيرًا إلى أن المتبقى تنفيذه خلال الشهرين المقبلين حوالي 100 منفذ ضمن المرحلة الرابعة، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8200 منفذ لمشروع جمعيتي.

وأشار إلى أن المشروع يوفر حتى الآن 24000 وظيفة، وجارٍ استكمال تشغيل باقي المنافذ المتبقية في المرحلة الرابعة من المشروع.

ولفت إلى أن الوزارة تشارك ضمن مبادرة «حياة كريمة» بـ330 منفذًا لجمعيتي بإجمالي 990 فرصة عمل فى 52 قرية، موزعة على 20 محافظة، وتم تنفيذ ذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تغطية القرى الأكثر احتياجًا وقرى المبادرة الرئاسية، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، من خلال افتتاح منافذ تابعة لمشروع جمعيتي، في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة.