السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 6 سفن، فيما تم تداول 12 ألف طن طن بضائع عامة ومتنوعة، و660 شاحنة و194 سيارة، فضلًا عن وصول وسفر 2000 راكب.

وأوضح بيان إعلامي أن حركة الواردات شملت 6000 طن بضائع، و337 شاحنة و134 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و323 شاحنة و60 سيارة.

وأضاف أن ميناء سفاجا استقبل العبارتين (أمل والقاهرة) وغادرته السفينتان (بوسيدون إكسبريس والحرية)، كما شهد ميناء نويبع تداول 1150 طنًا و220 شاحنة في رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ 3 سفن (ايلة، سينا، بريدج).

البحر الاحمر ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر بموانئ البحر الأحمر تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر بضائع عامة ومتنوعة بموانئ رحلات مكوكية طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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