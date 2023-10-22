أجواء معتدلة مع فرص سقوط أمطار.. تفاصيل طقس اليوم الأحد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه طبقًا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية فإنها تشير إلى أجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 28 درجة مئوية، وجنوب سيناء 32 درجة مئوية، وشمال الصعيد 31 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 36 درجة مئوية.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم الأحد يشهد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب الصعيد، لطيفًا فى أول الليل، مائلًا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وأن هناك فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد على معظم المحافظات، وذلك وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20

مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 20

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21.

وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية، من قبل، أنه طبقًا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية بالهيئة يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الفترة المقبلة.