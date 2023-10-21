"الأرصاد": انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم السبت

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يشهد اليوم السبت، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب الصعيد، لطيفًا فى أول الليل، مائلًا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة.

درجات الحرارة



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت:

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20،

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18،

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18،

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 19،

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21.



كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستوجب توخى الحذر عند السفر في الصباح الباكر، إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.



وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.