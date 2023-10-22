الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالمنتجات التراثية واليدوية.. مشاركة مميزة للمرأة في مهرجان التمور بسيوة

المعرض
المعرض

قالت الدكتورة تهانى فرج، إحدي سيدات مطروح المهتمات بالتراث البدوي، لـ"الدستور، أنها شاركت هذا العام فى معرض الحرف اليدوية والتراثية الذي تم تنظيمه على هامش المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية بواحة سيوة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

منتجات فصول محو الأمية 

وأوضحت الدكتورة تهانى فرج، أنها تشارك دائما فى المعارض التي تقام فى محافظة مطروح وذلك بمنتجات فصول محو الأمية للحفاظ على التراث، وتحقيق عائد مادى للسيدات اللواتي اجتهدن ونجحن في تنفيذ منتج من التراث البدوي، للمحافظة داخل فصول محو الأمية فضلا عن تحفيزهم لإنتاج المزيد من المشغولات.

تمكين المرأة وتدريبها على كيفية تصنيع المشغولات اليدوية والتراثية

وأكدت أنه فى فصول محو الأمية بمحافظة مطروح يتم العمل على تمكين المرأة وتدريبها علي كيفية تصنيع المشغولات اليدوية والتراثية، كالصوف وأشكال الخرز الدقيق والكليم، فضلا عن إتاحة الفرصة للسيدات اللواتي حصلن علي شهادة محو الأمية أ ليعلمن الأطفال على القراءة والكتابة بتلك الفصول وايضا المشغولات حتى يتم نقل الخبرة لديهن  والحفاظ على التراث من الاندثار.

إتاحة الفرصة لسيدات فصول محو الأمية  لعرض مشغولاتهم


وقدمت الشكر إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي إتاحة الفرصة لسيدات فصول محو الأمية  لعرض مشغولاتهن التراثية واليدوية، كان هناك بيع وشراء ولقت المشغولات اليدوية إعجاب العديد من الزوار من الدول العربية والأجنبية خلال تفقدهم أجنحة مهرجان التمور الدولي".

وفى السياق ذاته كان قد افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء أمس السبت، المعرض الدائم للمنتجات التراثية والبيئية بسيوة والذى أقامته إحدى الشركات وسط مدينة سيوة، وذلك بحضور النائبة فتحية السنوسى ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من مشايخ سيوة. 

معرض الحرف اليدوية فصول محو الأمية مطروح سيوة مهرجان التمور

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