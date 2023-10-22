الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": دخول شاحنات أدوية وغذاء إلى غزة خلال ساعات

معبر رفح
معبر رفح

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد دخول الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية والغذائية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى وجود 170 شاحنة مساعدات تقف أمام معبر رفح تنتظر العبور داخل القطاع، وأنه تم تجهيز حتى الآن حوالي 17 شاحنة منها لتكون الدفعة الثانية بمجرد فتح المعبر مرة أخرى.

وأضاف أنه من المتوقع أن تدخل شاحنات تحتوي على مستلزمات أدوية وغذاء إلى غزة خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك تواجدًا إعلاميًا إقليميًا ودوليًا كبيرًا في رفح، لمتابعة جهود الإغاثة المستمرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واستهدافه مواقع احتماء المدنيين، سواء في المستشفيات أو مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

مراسل القاهرة الاخبارية الدفعة الثانية من المساعدات قطاع غزة غزة معبر رفح

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