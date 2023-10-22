مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، ومباراة ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى مباراة فيوتشر ضد بيراميدز في دوري نايل "الدوري المصري".

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل "الدوري المصري" والقنوات الناقلة

- مباراة المقاولون العرب ضد زد في دوري نايل: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD

- مباراة الإسماعيلي ضد فاركو في دوري نايل: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD

- مباراة فيوتشر ضد بيراميدز في دوري نايل: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإفريقي والقنوات الناقلة

- مباراة مازيمبي الكونغولي ضد الترجي التونسي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD وقناة AD SPORTS 1 وقناة Arryadia SD/HD

- مباراة إنييمبا النيجيري ضد الوداد المغربي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD وقناة AD SPORTS 1 وقناة Arryadia SD/HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- مباراة أستون فيلا ضد وست هام يونايتد: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة لاس بالماس ضد رايو فاليكانو: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة جيرونا ضد ألميريا: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة فياريال ضد ديبورتيفو ألافيس: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

- مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- مباراة روما ضد مونزا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

- مباراة ساليرنيتانا ضد كالياري: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة Sport TV2 Portugal

- مباراة بولونيا ضد فروسينوني: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports Fr 6 HD max

- مباراة أتالاتنا ضد جنوي: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة Sport TV1 Portugal

- مباراة ميلان ضد يوفنتوس: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- مباراة كولن ضد بروسيا مونشنجلادباخ: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

- مباراة هايدنهايم ضد أوجسبورج: في الساعة السادسة والنصف مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- مباراة لوريان ضد رين: في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

- مباراة تولوز ضد ستاد ريمس: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة ليل ضد ستاد بريست: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة نانت ضد مونبلييه: في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- مباراة موناكو ضد ميتز: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة ليون ضد كليرمون فوت 63: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

- مباراة الرياض ضد الاتفاق: في تمام الساعة السادسة مساءً.