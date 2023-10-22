عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-10-2023 والقنوات الناقلة
يبحث الكثيرين عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-10-2023 والقنوات الناقلة لها والاستمتاع بمشاهدة مختلف البطولات الدورية المصرية والعربية وكذلك الأجنبية.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-10-2023 والقنوات الناقلة
نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-10-2023 والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
تُقام مباراة المقاولون العرب ضد زد في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة تشاهدونها على قناة on time sports
تُقام مباراة فيوتشر ضد بيراميدز في تمام الساعة 7 مساءبتوقيت القاهرة ومكة المكرمة تشاهدونها على قناة on time sports
تردد قناة on time sports على القمر الصناعي نايل سات
تردد القناة: 11861.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
تردد أخر للقناة
تردد القناة: 10853.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
لاس بالماس ضد رايو فاليكانو في تمام الساعة 15:00 مساء على beIN Sports
فياريال ضد ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة 19:30مساء على beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الايطالي والقنوات الناقلة
روما ضد مونزا في تمام الساعة 13:30 مساء على AD SPORTS
بولونيا ضد فروسينوني في تمام الساعة 16:00 مساء على AD SPORTS
ميلان ضد يوفنتوس في تمام الساعة 21:45 مساء على AD SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
هايدنهايم ضد أوجسبورج في تمام الساعة 18:30مساء على beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
تولوز ضد ستاد ريمس في تمام الساعة 16:00 مساء على beIN Sports
نانت ضد مونبلييه في تمام الساعة 16:00 مساء على beIN Sports
ليون ضد كليرمون فوت في تمام الساعة 21:45 مساء على beIN Sports