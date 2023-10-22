الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات
مواعيد مباريات

يبحث الكثيرين عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-10-2023 والقنوات الناقلة لها والاستمتاع بمشاهدة مختلف البطولات الدورية المصرية والعربية وكذلك الأجنبية.

 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-10-2023 والقنوات الناقلة

 

نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-10-2023 والقنوات الناقلة لها.

 


مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

 

تُقام مباراة المقاولون العرب ضد زد  في تمام الساعة  4 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة تشاهدونها على قناة on time sports


تُقام مباراة فيوتشر ضد بيراميدز في تمام الساعة 7 مساءبتوقيت القاهرة ومكة المكرمة تشاهدونها على قناة on time sports



تردد قناة on time sports على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11861.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

 

تردد أخر للقناة 

تردد القناة: 10853.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة


لاس بالماس ضد رايو فاليكانو في تمام الساعة 15:00 مساء  على beIN Sports

فياريال ضد ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة 19:30مساء على  beIN Sports

 

 مواعيد مباريات الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

 

روما ضد مونزا في تمام الساعة 13:30 مساء  على  AD SPORTS

بولونيا ضد فروسينوني في تمام الساعة 16:00 مساء على AD SPORTS

ميلان ضد يوفنتوس في تمام الساعة 21:45 مساء  على  AD SPORTS

 

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي

راشفورد وهويلوند يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

 

هايدنهايم ضد أوجسبورج في تمام الساعة 18:30مساء على  beIN Sports


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

 

تولوز ضد ستاد ريمس في تمام الساعة 16:00 مساء على  beIN Sports

نانت ضد مونبلييه في تمام الساعة 16:00 مساء على beIN Sports

ليون ضد كليرمون فوت في تمام الساعة 21:45 مساء على  beIN Sports

 

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ريال مدريد يتعادل مع إشبيلية ويستمر في صدارة الدوري الإسباني

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إنتر يهزم تورينو بثلاثية ويقفز على صدارة الدوري الإيطالي

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