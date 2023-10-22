عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-10-2023 والقنوات الناقلة

يبحث الكثيرين عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-10-2023 والقنوات الناقلة لها والاستمتاع بمشاهدة مختلف البطولات الدورية المصرية والعربية وكذلك الأجنبية.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-10-2023 والقنوات الناقلة

نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-10-2023 والقنوات الناقلة لها.



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

تُقام مباراة المقاولون العرب ضد زد في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة تشاهدونها على قناة on time sports



تُقام مباراة فيوتشر ضد بيراميدز في تمام الساعة 7 مساءبتوقيت القاهرة ومكة المكرمة تشاهدونها على قناة on time sports





تردد قناة on time sports على القمر الصناعي نايل سات



تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد أخر للقناة

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



لاس بالماس ضد رايو فاليكانو في تمام الساعة 15:00 مساء على beIN Sports

فياريال ضد ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة 19:30مساء على beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

روما ضد مونزا في تمام الساعة 13:30 مساء على AD SPORTS

بولونيا ضد فروسينوني في تمام الساعة 16:00 مساء على AD SPORTS

ميلان ضد يوفنتوس في تمام الساعة 21:45 مساء على AD SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

هايدنهايم ضد أوجسبورج في تمام الساعة 18:30مساء على beIN Sports



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

تولوز ضد ستاد ريمس في تمام الساعة 16:00 مساء على beIN Sports

نانت ضد مونبلييه في تمام الساعة 16:00 مساء على beIN Sports

ليون ضد كليرمون فوت في تمام الساعة 21:45 مساء على beIN Sports