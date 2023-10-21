ريال مدريد يتعادل مع إشبيلية ويستمر في صدارة الدوري الإسباني

تعادل ريال مدريد مع مضيفه إشبيلية في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفرض لاعبو ريال مدريد استحواذهم على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية وأظهر كلًا منهما رغبة قوية في الوصول للمرمى وتسجيل هدف مبكر لفرض سيطرته على المباراة.

وسجل فريدريكو فالفيردي هدف التقدم لفريق ريال مدريد في الدقيقة الرابعة، ولكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل.

وسدد لاعبو ريال مدريد كرتين على المرمى من 3 محاولات واعترض الدفاع تسديدة، مقابل 3 تسديدات من 8 محاولات لفريق إشبيلية وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة.



واستحوذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 53% مقابل 47% لصالح لاعبي إشبيلية.



وفي الشوط الثاني من المباراة، استمر استحواذ لاعبي ريال مدريد على مجريات اللعب وكذلك تبادل كلا الفريقين المحاولات على المرمى.



وسجل ديفيد ألابا، مدافع فريق ريال مدريد، التقدم لإشبيلية بالخطأ في مرماه بالدقيقة 74.



ولم يستمر تقدم فريق إشبيلية سوى 4 دقائق قبل أن يسجل داني كارفخال هدف التعادل في الدقيقة 78.



واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين خلال الدقائق المتبقية من عمر المباراة من أجل تسجيل هدف الانتصار.

وسدد لاعبو فريق ريال مدريد 4 كرات على المرمى من 12 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات، مقابل 6 تسديدات من 14 محاولة لصالح إشبيلية وخرجت 7 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدة.

واستحوذ لاعبو ريال مدريد على مجريات اللعب بنسبة 52% مقابل 48% لصالح فريق إشبيلية.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ25 نقطة في المركز الأول بجدول الدوري الإسباني، فيما رفع إشبيلية رصيده لـ9 نقاط في المركز الـ13.