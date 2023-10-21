السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد.. عودة ألابا وبيلينجهام أساسي أمام إشبيلية

ألابا
ألابا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إشبيلية مساء اليوم السبت في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وعاد ديفيد ألابا لقيادة خط دفاع الميرنجي بعد تعافيه من الإصابة، بينما بدأ جود بيلينجهام أساسيًا في الوسط.

ويقود هجوم الميرنجي ثنائي البرازيل رودريجو وفينسيوس جونيور.

تشكيل ريال مدريد.. عودة ألابا وبيلينجهام أساسي أمام إشبيلية

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: كارفخال، ألابا، روديجير، ميندي

خط الوسط: فالفيردي، كروس، تشاوميني، بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو، فينسيوس

 

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية فى الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني، فتُقام غدًا السبت، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، معقل الفريق الأندلسي  في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا، على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 3 HD.

قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

أما عن قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، فشهدت عودة النمساوي ديفيد ألابا بعد تعافيه من الإصابة، وغياب داني سيبايوس، فيما استمر غياب التركي أردا جولر الذي تعافى من الإصابة لكنه غاب لعدم الجاهزية.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيليو في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين - كيبا أريزابالاجا - دييجو بينيرو

خط الدفاع: داني كارفاخال -  ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا

خط الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني.

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