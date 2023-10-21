السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنتر يهزم تورينو بثلاثية ويقفز على صدارة الدوري الإيطالي

هاكان تشالهان أوغلو
هاكان تشالهان أوغلو

انتصر إنتر على مضيفه تورينو في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد.


وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ لاعبو فريق إنتر على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية ولكن الأداء الهجومي كان أفضل من جانب فريق تورينو.


وسدد لاعبو فريق تورينو 3 كرات على المرمى من 3 محاولات، فيما سدد لاعبو فريق إنتر كرة واحدة على المرمى من 7 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ فريق إنتر على مجريات اللعب بنسبة 53% مقابل 47% لصالح فريق تورينو.

واستمر استحواذ لاعبي إنتر على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما تطور الأداء الهجومي لفريق إنتر  وتراجع أداء فريق تورينو.

وافتتح ماركوس تورام التسجيل لفريق إنتر في الدقيقة 59 بصناعة من دينزيل دومفريس.

وأضاف ليساندرو مارتينيز الهدف الثاني لصالح لاعبي إنتر في الدقيقة 67 بصناعة من زميله أتشيربي.


واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي إنتر لتسجيل الهدف الثالث وتأكيد انتصارهم، فيما حاول لاعبو فريق تورينو تسجيل هدف تقليص الفارق.


وسجل هاكان تشالهان أوغلو هدف إنتر الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وسدد لاعبو إنتر 4 كرات على المرمى من 14 محاولة وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات، مقابل 3 تسديدات من 7 محاولات لفريق تورينو وخرجت 2 من الملعب واعترض الدفاع 2.


واستحوذ لاعبو إنتر على مجريات اللعب بنسبة 54% مقابل 46% لصالح فريق تورينو.

ورفع إنتر رصيده للنقطة 22 في صدارة الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد تورينو عند 9 نقاط في المركز الـ14.

إنتر تورينو الدورى الايطالى مباراة انتر وتورينو الكالتشيو

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