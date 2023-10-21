السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

راشفورد وهويلوند يقودان هجوم مانشستر يونايتد أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة اليوم أمام شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحل مانشستر يونايتد ضيًفا على شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستقام على ملعب "برامول لين".

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راشفورد وهويلوند يقودان الهجوم

جاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد في مباراة اليوم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - جون إيفانز - ليندلوف - هاري ماجواير

خط الوسط: أمرابط - برونو فيرنانديز - ماكتوميناي

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - هويلوند - أنتوني

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مثلهم.

وسجل لاعبو مانشستر يونايتد 9 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفًا.

وتواجد فريق شيفيلد يونايتد في المركز الأخيرة برصيد نقطة واحدة فقط، جمعها من التعادل فى مباراة وحيدة والخسارة فى 7 مواجهات، وتسجيل 6 أهداف وتلقي 22 هدفًا.

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