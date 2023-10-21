وفاة بوبى تشارلتون أسطورة مانشستر يونايتد السابق عن عمر 86 عامًا

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم السبت، وفاة أسطورة النادي السابق السير بوبي تشارلتون عن عمر يناهز 86 عامًا.

السير بوبي بطلًا بالنسبة للملايين، ليس فقط في مانشستر أو المملكة المتحدة، ولكن في أي مكان تُلعب فيه كرة القدم حول العالم.

لقد كان موضع إعجاب كبير بسبب روحه الرياضية ونزاهته بقدر ما أثار الإعجاب بفضل قدراته كلاعب كرة قدم، سيُذكر السير بوبي دائمًا باعتباره أحد عمالقة اللعبة.



خاض السير بوبي، أحد خريجي أكاديمية الشباب في يونايتد، 758 مباراة وسجل 249 هدفًا خلال 17 عامًا كلاعب في مانشستر يونايتد، كما فاز بكأس أوروبا وثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

ومع منتخب إنجلترا، لعب 106 مباريات دولية وسجل 49 هدفًا وفاز بكأس العالم 1966 وبعد اعتزاله كرة القدم، واصل خدمة يونايتد كمدير لمدة 39 عامًا.

إن سجله الذي لا مثيل له من الإنجازات الشخصية والخدمة سيكون محفورًا إلى الأبد في تاريخ مانشستر يونايتد وكرة القدم الإنجليزية؛ وسيظل إرثه حيًا من خلال العمل الخيري الذي تقوم به مؤسسة السير بوبي تشارلتون.